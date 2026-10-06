ЮНИСЕФ: Эль-Ниньо угрожает 347 млн детей в 100 странах

Последствия климатического феномена Эль-Ниньо затронут более 347 млн детей в 100 странах. Об этом указано в докладе детского фонда ООН ЮНИСЕФ.

Согласно прогнозам организации, феномен 2026–2027 годов станет одним из сильнейших за всю историю наблюдений. С октября по декабрь 2026 года аномально влажные или засушливые условия повысят вероятность сильнейших наводнений, засух и вспышек заболеваний, сообщает unicef.org

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«Для детей Эль-Ниньо - это гораздо больше, чем просто природно-климатическое явление. Оно может привести к росту масштабов вынужденного перемещения, недоеданию, нехватке воды и вспышкам заболеваний», - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

Наибольшее число детей, находящихся под угрозой, проживает в Азиатско-Тихоокеанском регионе (190 млн), а также в Восточной и Южной Африке (41 млн). В ЮНИСЕФ призвали международное сообщество заранее инвестировать в предотвращение последствий феномена.