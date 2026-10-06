Во Франции учителя поддержали протесты лицеистов: чего требуют участники

Во Франции на вторник, 6 октября, назначена общенациональная акция протеста против нехватки преподавателей, переполненных классов и плохого состояния учебных зданий. Профсоюзы работников образования призвали педагогов поддержать лицеистов и присоединиться к забастовке.

Движение началось в сентябре в Кретее, в пригороде Парижа, где учащиеся выступили вместе с учителями за увеличение числа сотрудников и улучшение условий обучения. Затем протесты распространились на другие города: лицеисты блокировали входы в учебные заведения и выходили на демонстрации.

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Среди главных требований - заполнить вакантные преподавательские места, обеспечить замену отсутствующих учителей, уменьшить число учеников в классах и отремонтировать здания. Участники также выступают против системы поступления в вузы Parcoursup: часть протестующих требует её отмены, считая, что она усиливает неравенство при доступе к высшему образованию. В Париже сбор участников акции намечен на 14:00 на площади Республики.

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Протесты сопровождаются столкновениями с полицией, а в отдельных местах - поджогами и повреждением имущества. По словам министра внутренних дел Лорана Нуньеса, за прошлую неделю были задержаны более 5 тысяч человек, 85% из них - несовершеннолетние. Профсоюзы, со своей стороны, осуждают применение силы к учащимся и требуют обеспечить право на мирные демонстрации.

Масштаб нарушений учебного процесса остаётся значительным. Министр образования Эдуар Жеффре сообщил, что в понедельник, 5 октября, из соображений безопасности занятия предполагалось полностью или частично приостановить в 400–500 лицеях из примерно 3700 по стране. lcp.fr

Большинство французов считает выступления обоснованными. Согласно опубликованному 1 октября опросу Odoxa для Le Figaro и Backbone, такую позицию занимают 62% респондентов. При этом поддержка требований учащихся не означает одобрения политического вмешательства: 61% опрошенных считает участие партии «Непокорённая Франция» не соответствующим её роли.

Премьер-министр Себастьян Лекорню поручил министрам подготовить ответ на проблемы учащихся. Первоочередные задачи - замена отсутствующих преподавателей, ремонт зданий, пересмотр расписаний и улучшение Parcoursup перед приёмной кампанией 2027 года. Первые результаты по кадровому вопросу он запросил к середине октября, предложения по поступлению - до конца месяца.