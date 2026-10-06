В Бразилии от удара молнии прямо во дворе дома погибла 22-летняя «королева родео»

В Бразилии от удара молнии погибла 22-летняя Ана Беатрис Араужу Феррейра, получившая в своем городе титул «королевы родео».

Трагедия произошла во дворе дома ее матери во время семейного обеда в городе Алмас, штат Токантинс, сообщает CNN Brasil.

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Ана Беатрис находилась во дворе дома своей матери. По словам родственников, незадолго до этого она искупала своего пятилетнего сына Луиса Энрике и отправила его в дом, а сама осталась на улице вместе с племянницей.

В этот момент шел небольшой дождь. Девушка расчесывала племяннице волосы, когда неожиданно ударила молния. Родные рассказывали, что все произошло буквально за долю секунды.

После удара Ана Беатрис еще была жива. Ее срочно доставили в больницу в Порту-Насиунал, однако спасти девушку не удалось. Обстоятельства ее смерти расследует полиция.

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Ана Беатрис была известна в Алмасе как Rainha do Rodeio da ExpoAlmas - «королева родео ExpoAlmas». Этот титул она получила на местном празднике, связанном с сельскохозяйственной выставкой и соревнованиями родео. Речь идет не о конкурсе красоты, а о местной традиции.

Девушка училась на физиотерапевта. У нее остались муж и пятилетний сын.

История получила широкий резонанс в бразильских СМИ. Как отмечает Jornal do Tocantins, в момент трагедии ничто не предвещало настолько опасной грозы: небо было пасмурным и шел слабый дождь.