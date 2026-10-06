Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего ради безопасности США

Президент США Дональд Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего в случае продолжения конфликта с Ираном. Выступая на митинге в Гранд-Айленде в штате Небраска, он назвал возможный рост цен на бензин небольшой платой за безопасность страны и мира. Слова американского лидера вызвали аплодисменты у участников мероприятия.

«Это небольшая цена за безопасность мира, за безопасность нашей страны. Они могли бы уничтожить город. Пусть уничтожат Лос-Анджелес. Пусть уничтожат Сан-Диего. Это очень небольшая цена, и очень скоро все закончится. По сути, это уже почти закончилось», - сказал Трамп.

Читайте нас также Google News Facebook

Президент связал подорожание бензина с продолжающейся войной и заявил, что подобные экономические последствия приходится принимать ради безопасности. При этом он не исключил, что конфликт продлится еще некоторое время. По словам Трампа, у Ирана «высокий болевой порог», передает Mediaite.

Читайте

Одновременно американский лидер выразил уверенность, что война скоро завершится. По его словам, это произойдет «так или иначе», хотя конкретных сроков он не назвал. Трамп вновь подчеркнул, что ситуация с ценами на бензин напрямую связана с конфликтом.

Особое внимание вызвала реакция аудитории. После слов о возможном уничтожении двух крупнейших городов Калифорнии собравшиеся на митинге зааплодировали.