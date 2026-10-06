Стало известно, какую фамилию используют в школе дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Дети принца и принцессы Уэльских Уильяма и Кейт Миддлтон - принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи - с рождения носят королевские титулы, однако в стенах школы они ими не пользуются.

Как передает Hello!, для сверстников и педагогов они просто Джордж Уэльс, Шарлотта Уэльс и Луи Уэльс.

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Такая фамилия - отсылка к титулу их родителей, принца и принцессы Уэльских, который те получили после кончины королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года. В бытность Уильяма и Кейт герцогом и герцогиней Кембриджскими их дети значились под фамилией Кембридж в стенах прежних учебных заведений. По той же схеме поступали и сам принц Уильям с принцем Гарри: в школе они числились под фамилией Уэльс, образованной от титула отца.

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13-летний Джордж в сентябре приступил к занятиям в Итоне - его провожали родители. Шарлотте, которой 11 лет, предстоит учиться в седьмом классе, а 8-летний Луи - в четвертом в подготовительной школе в Беркшире, неподалеку от Виндзора.

Дети Сассекских до обретения титулов тоже именовались Арчи и Лилибет Маунтбеттен-Виндзор. После восшествия на престол их деда, короля Карла, они получили право на титулы принца и принцессы. В 2023 году Гарри и Меган уточнили, что титулы будут фигурировать только в официальных ситуациях, а не в повседневности (впрочем, пользоваться ими сейчас они не могут).