6 октября 2026, 20:58 Валерия Леонова

Протесты во Франции разрастаются: на улицы вышли более 250 тысяч человек

Протесты во Франции разрастаются: на улицы вышли более 250 тысяч человек

Протесты французских лицеистов, длящиеся уже несколько дней, переросли в масштабную общенациональную акцию. Во вторник, 6 октября, к школьникам присоединились студенты, учителя, родители и профсоюзы.

По данным МВД Франции, на улицы по всей стране вышли около 256 тысяч человек, сообщает Reuters.

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Акции прошли в Париже, Марселе, Лионе, Лилле, Тулузе, Ренне, Страсбурге и других городах. В некоторых местах произошли столкновения с полицией, которая применяла слезоточивый газ.

По данным Министерства образования, во вторник занятия полностью или частично были приостановлены в 891 лицее из примерно 3700 по всей стране. Только в регионе Иль-де-Франс проблемы с занятиями затронули около 250 учебных заведений.

Протесты начались в середине сентября в парижском регионе, а затем распространились по всей Франции. Лицеисты требуют увеличить финансирование образования, уменьшить число учеников в классах, решить проблему нехватки учителей и их замены во время отсутствия, а также привести в порядок обветшавшие школьные здания.

Еще одним поводом для недовольства стала система Parcoursup, через которую выпускников распределяют по местам в высших учебных заведениях. Участники протестов считают ее несправедливой и требуют реформы.

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К движению официально присоединились крупные профсоюзы работников образования. Они призвали преподавателей участвовать в забастовках и демонстрациях вместе с учащимися.

Протесты сопровождаются серьезными столкновениями. По последним данным правительства, с начала выступлений пострадали 215 учащихся, 85 работников системы образования и более 700 полицейских и жандармов.

Число задержанных превысило 6000 человек, большинство из них - несовершеннолетние

Особенно большой резонанс вызвал случай с 15-летним подростком, который получил тяжелейшую травму руки при взрыве полицейской гранаты. Обстоятельства этого и других эпизодов расследуются.

Премьер-министр Себастьен Лекорню признал необходимость решать проблемы, о которых говорят учащиеся. Правительство обещает заняться состоянием школьных зданий, нехваткой преподавателей и условиями обучения, одновременно призывая участников протестов отказаться от насилия.

Министерство образования также открыло специальную платформу, где учащиеся могут сообщать о проблемах в своих школах и предлагать изменения.

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