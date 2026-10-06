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Нобелевскую премию по физике присудили за «ловушку» для частиц-призраков в антарктическом льду

Нобелевскую премию по физике присудили за «ловушку» для частиц-призраков в антарктическом льду

 

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Нобелевскую премию по физике 2026 года получил бельгийско-американский ученый Фрэнсис Хальцен. Награду ему присудили за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино, прилетающих из космоса, сообщила Шведская королевская академия наук.

Если совсем просто, Хальцен придумал, как превратить огромную толщу льда на Южном полюсе в своеобразный телескоп для частиц, которые почти невозможно поймать.

Речь идет о нейтрино. Их часто называют «частицами-призраками»: они обладают чрезвычайно малой массой и практически не взаимодействуют с веществом. Нейтрино способны пролететь сквозь Землю - и сквозь человеческое тело - так, что мы этого даже не заметим.

Но очень редко нейтрино все-таки сталкивается с атомным ядром. При таком взаимодействии возникает слабая вспышка света. Именно ее и улавливают тысячи датчиков, помещенных глубоко в прозрачный антарктический лед.

Так появилась обсерватория IceCube. Ее название можно перевести буквально как «ледяной куб»: детектор занимает около одного кубического километра льда на Южном полюсе.

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Хальцен предложил использовать антарктический лед для поиска нейтрино еще в 1988 году. Строительство IceCube завершили в 2011-м, а вскоре обсерватория начала регистрировать высокоэнергетические нейтрино, прилетающие из-за пределов Солнечной системы.

Именно здесь заключается главное значение открытия. Обычные заряженные космические частицы по дороге к Земле меняют направление, поэтому ученым трудно понять, откуда именно они прилетели.

Нейтрино летят практически по прямой и несут информацию о своем источнике

Благодаря этому ученые получили новый способ заглядывать в самые бурные и загадочные уголки Вселенной и исследовать процессы с энергиями, недостижимыми в земных лабораториях.

Председатель Нобелевского комитета по физике Марк Пирс отметил, что научное видение и настойчивость Хальцена открыли путь к совершенно новому виду астрономии.

Фрэнсис Хальцен родился в 1944 году в Бельгии и работает профессором Университета Висконсина в Мэдисоне. Нобелевская премия по физике составляет 12 млн шведских крон.

 

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