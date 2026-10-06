6 октября 2026, 08:01

Маск снова стал триллионером: рост акций прибавил к его состоянию $30,6 млрд

Маск снова стал триллионером: рост акций прибавил к его состоянию $30,6 млрд

Состояние Илона Маска вновь достигло триллиона долларов. По оценке Forbes, утром 5 октября рост акций SpaceX и Tesla увеличил капитал предпринимателя на $30,6 млрд по сравнению с закрытием торгов в пятницу.

Главный вклад в возвращение Маска в число триллионеров внесла SpaceX. К 10:30 по времени Нью-Йорка её акции подорожали более чем на 5%, до $167 за бумагу. Акции Tesla в тот же период выросли более чем на 1%.

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Маск остаётся самым богатым человеком мира с большим отрывом от остальных участников рейтинга. Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса, занимавшего второе место на момент публикации Forbes, оценивалось в $371,5 млрд - примерно в 2,7 раза меньше.

Впервые Forbes признал Маска триллионером 12 июня 2026 года, когда SpaceX начала торговаться на бирже Nasdaq. Тогда выход компании на фондовый рынок поднял оценку его состояния примерно до $1,1 трлн. Маск стал первым человеком, чьё личное состояние, по подсчётам издания, достигло этой отметки.

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Маск снова стал триллионером: рост акций прибавил к его состоянию $30,6 млрд

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Однако уже 24 июня падение котировок SpaceX и Tesla опустило его капитал ниже триллионного рубежа.

Нынешнему росту предшествовала удачная для компаний Маска неделя. По информации Forbes, поставки Tesla за третий квартал превысили ожидания аналитиков. Интерес к SpaceX поддержали успешный орбитальный запуск Starship и оценка аналитиков Morgan Stanley, назвавших акции компании недооценёнными.

Основная часть богатства Маска связана с принадлежащими ему акциями и долями в компаниях. Поэтому триллионный статус отражает рыночную стоимость его активов: изменение котировок способно вновь сдвинуть оценку состояния в любую сторону.

 

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Маск снова стал триллионером: рост акций прибавил к его состоянию $30,6 млрд

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