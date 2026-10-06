6 октября 2026, 11:02

Трамп одобрил расстрел военного психиатра, убившего 13 человек на базе Форт-Худ

Трамп одобрил расстрел военного психиатра, убившего 13 человек на базе Форт-Худ

Президент США Дональд Трамп одобрил казнь через расстрел Нидала Малика Хасана, осуждённого за массовое убийство на военной базе Форт-Худ в Техасе в 2009 году. Если приговор приведут в исполнение, это станет первой казнью в американской системе военной юстиции с 1961 года.

О решении вечером 5 октября сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл. По его словам, рекомендацию использовать расстрельную команду Армии США представил глава ведомства Пит Хегсет. Время и место исполнения приговора должен определить министр армии США. Дата казни пока не объявлена.

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Нападение произошло 5 ноября 2009 года. Хасан, служивший военным психиатром в звании майора, открыл огонь в медицинском центре базы, где военнослужащие проходили подготовку к отправке за рубеж. Погибли 13 человек - 12 действующих военнослужащих и один отставной военный, работавший на базе. Ещё 32 человека получили ранения. При задержании Хасан был ранен и впоследствии остался парализован ниже пояса.

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Трамп одобрил расстрел военного психиатра, убившего 13 человек на базе Форт-Худ

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В августе 2013 года военный суд признал его виновным по 45 пунктам обвинения в предумышленном убийстве и покушении на убийство и приговорил к смерти. Во время процесса Хасан представлял себя сам и не отрицал, что стрелял. Свои действия он объяснял стремлением помешать американским военным отправиться в Афганистан и воевать против мусульман.

Почему одобрение президента ещё не означает немедленную казнь

Решение Трампа запускает дальнейшую процедуру исполнения смертного приговора. Однако Хасан может обратиться в гражданский федеральный суд с ходатайством о проверке законности содержания под стражей. Как отмечает Associated Press, такое разбирательство способно отложить казнь, потенциально на годы. Сейчас осуждённый находится в военной тюрьме Форт-Ливенворт в штате Канзас.
Последнюю казнь в системе военной юстиции США провели в 1961 году. В 2008 году президент Джордж Буш также одобрил исполнение смертного приговора другому военнослужащему - Рональду Грею, однако федеральный суд приостановил процедуру. Поэтому казнь Хасана станет первой за 65 лет только в случае фактического исполнения приговора.

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Трамп одобрил расстрел военного психиатра, убившего 13 человек на базе Форт-Худ

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