5 октября 2026, 11:28

Второй пилот FlyDubai планировал использовать рейс для атаки на Бен-Гурион

Второй пилот FlyDubai планировал использовать рейс для атаки на Бен-Гурион

Второй пилот рейса FlyDubai, который 30 сентября напал на командира самолёта, планировал после захвата управления направить лайнер на аэропорт Бен-Гурион. Если бы этот вариант оказался невозможным, он собирался врезаться в одно из высотных зданий Тель-Авива. Об этом израильским СМИ рассказали источники, близкие к расследованию.

По данным следствия, Хамам аль-Хамами рассчитывал убить или обездвижить командира, а затем продолжить полёт по обычному маршруту. Такой сценарий, по его замыслу, не должен был сразу вызвать подозрения у наземных служб. Самолёт должен был долететь до Тель-Авива и получить стандартное разрешение на посадку.

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После этого второй пилот собирался направить лайнер на аэропорт. Альтернативой была атака на высотное здание в израильской столице.

Следователям аль-Хамами рассказал, что задумал нападение задолго до случившегося. По его словам, именно ради этого он устроился в авиакомпанию, выполняющую рейсы в Израиль. Он уже несколько раз летал в Тель-Авив и посещал Бен-Гурион, где изучал здание терминала и лётное поле.

Совершить атаку он был готов ещё в июле. Однако тогда вторым пилотом на рейс назначили его друга, и аль-Хамами отказался от плана.

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Ранее аль-Хамами работал в авиакомпании Omar Air, откуда, как сообщает CBS, его уволили примерно в 2024 году из-за экстремистских взглядов. Во FlyDubai он устроился восемь месяцев назад. По версии источников, при найме его прошлое могли проверить недостаточно тщательно.

Сам инцидент произошёл 30 сентября на рейсе FlyDubai 1073 из Дубая в Тель-Авив. Второй пилот напал на командира воздушного судна, гражданина Индии Смита Маччхара. На борту находились 182 человека, большинство из них - граждане Израиля.

После нападения самолёт потерял управление и резко пошёл вниз. Несмотря на тяжёлые ранения, Маччхар смог открыть дверь кабины, после чего пассажиры ворвались внутрь, обездвижили нападавшего и оказали помощь командиру. Один из пассажиров сумел вывести самолёт из пике и стабилизировать его.

Позже управление приняли два пилота резервного экипажа, находившиеся среди пассажиров. Они посадили самолёт в аэропорту Табук в Саудовской Аравии. Все 174 пассажира и восемь членов экипажа выжили.

Сейчас аль-Хамами находится под арестом в Объединённых Арабских Эмиратах. Его допрашивают следователи ОАЭ и Саудовской Аравии, которые обмениваются информацией с израильскими коллегами. По предварительной версии следствия, второй пилот действовал в одиночку и не имел прямых связей с террористическими организациями.

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