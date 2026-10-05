Во Франции в понедельник закрыто до 500 лицеев: 24 из них были «подожжены или разгромлены».

Во Франции в понедельник полностью или частично приостановят занятия в 400-500 лицеях на фоне продолжающихся протестов старшеклассников. Об этом сообщает французский канал RFI со ссылкой на министра образования Эдуара Жеффре. Всего в стране около 3700 лицеев.

По словам министра, с начала протестов 24 учебных заведения были подожжены или разгромлены, пострадали 78 сотрудников системы образования. Лицеи закрывают там, где власти считают невозможным обеспечить безопасность учеников и персонала или здания получили серьезные повреждения.

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В регионе Иль-де-Франс в понедельник закрыты 160 лицеев - почти треть от их общего числа в регионе.

Протестное движение началось в сентябре в парижском регионе и быстро распространилось по стране. В отдельные дни акции и различные нарушения работы затрагивали более тысячи лицеев.

Старшеклассники требуют увеличить финансирование образования и число сотрудников. Среди основных претензий - нехватка преподавателей и отсутствие замены заболевшим учителям, плохое состояние школьных зданий, перегруженное расписание и система поступления в вузы Parcoursup.

При этом власти утверждают, что к протестам присоединились посторонние радикально настроенные группы. Министр образования заявил, что многие нападения на сотрудников школ совершали не учащиеся. Представители протестующих, в свою очередь, опасаются, что обсуждение насилия отодвигает на второй план первоначальные требования школьников.

Премьер-министр Себастьен Лекорню потребовал возобновлять очные занятия везде, где это позволяют условия безопасности. Правительство также пообещало заняться одной из главных претензий учащихся - незаполненными вакансиями и длительным отсутствием замены преподавателей.

Однако протесты пока не прекращаются. Новая общенациональная акция назначена на вторник, 6 октября. К ней намерены присоединиться и некоторые профсоюзы.