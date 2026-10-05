5 октября 2026, 17:33 Наталья Гудемчук

В США открылся магазин бесполезных вещей: там продают кружки с дырками и запутанные провода

В США открылся магазин бесполезных вещей: там продают кружки с дырками и запутанные провода
People

В американском городе Сиэтл открылся магазин Inconvenience Store («Магазин неудобств»), где продают предметы, которыми практически невозможно пользоваться. Среди них - кружка с отверстиями, заранее запутанные USB-кабели и телефон, воспроизводящий только одну песню группы U2, сообщает People.

Магазин разместился в центре Сиэтла, в помещении бывшего магазина сети 7-Eleven. На его полках представлены самые необычные предметы: гигантские заколки-невидимки, дюжина керамических яиц с лицами и свеча в форме линейки, которая становится короче по мере использования.

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Проект придумали художницы Лилия Диринг и Мэри Энн Картер. Они предложили художникам переосмыслить привычные товары, которые продаются в обычных магазинах. В результате в магазине появились работы более 70 местных художников. Цены варьируются от одного до 10 000 долларов.

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Организаторы считают, что традиционные художественные галереи могут отпугивать посетителей. Например, цены на работы не всегда указаны, а правила покупки бывают непонятны. В Inconvenience Store каждый предмет снабжён ценником, поэтому посетителям проще выбрать и приобрести понравившуюся работу.

Одна из целей проекта - помочь художникам зарабатывать на своём творчестве и сделать искусство доступнее для широкой публики.

Картер также отмечает, что в обычных магазинах обычно продаются недолговечные товары. В новом проекте эту идею переосмыслили: покупателям предлагают необычные авторские предметы, которые могут остаться с ними на всю жизнь.

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