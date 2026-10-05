5 октября 2026, 20:05 Наталья Гудемчук

В Чехии строят первый в мире католический храм, напечатанный на 3D-принтере

В Чехии строят первый в мире католический храм, напечатанный на 3D-принтере
ceskenoviny.cz

В городе Нератовице в Среднечешском крае Чехии строят католический храм Пресвятой Троицы с использованием технологии 3D-печати бетона. Об этом сообщают на сайте Kostel Neratovice.

По замыслу архитекторов, необычное здание станет частью общественного центра, где будут проходить не только религиозные службы, но и культурные мероприятия. Полностью открыть комплекс планируют в конце 2028 года.

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Проект разработал чешский архитектор Зденек Франек. При строительстве применяют три способа 3D-печати. Для основного здания изготовят отдельные бетонные детали, которые затем соберут на месте. После установки блоки башни полностью заполнят бетоном. А здание приходского дома будут печатать непосредственно на строительной площадке с помощью строительного робота.

Всего планируется изготовить около 870 деталей, каждая из которых предназначена для определённого места в конструкции. В основном здании внутреннюю и внешнюю оболочки стен создадут из напечатанных элементов. Их укрепят арматурой и бетонными рёбрами, а пространство между оболочками заполнят теплоизоляцией. Рельеф внутренней поверхности также должен улучшить акустику храма.

В башне высотой 22 метра оборудуют скалодром, доступный для посетителей. Там же разместят колокол и смотровую площадку. Основное здание будет иметь овальную форму и четыре уровня.

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В церковном комплексе разместятся помещения для кружков и занятий, галерею, выставочные пространства, кафе и многофункциональный зал. Здесь планируют проводить лекции, концерты, образовательные программы и другие общественные мероприятия.

Нератовице - город, возникший в период социалистической индустриализации Чехословакии. Долгое время в нём не было полноценной церкви. Новый комплекс должен стать не только местом для богослужений, но и пространством для общения жителей города и окрестностей.

Сейчас уже завершено строительство подземного этажа, включая фундамент и часть конструкций башни. Первый этап, предусматривающий возведение основной части храма, планируют завершить к середине 2027 года. Полное открытие церкви и общественного центра намечено на конец 2028 года.

Бюджет проекта составляет около 250 миллионов чешских крон без НДС. По данным фонда, который финансирует строительство, на момент публикации было обеспечено около 115 миллионов крон.

Организаторы проекта называют будущий храм первым в мире зданием такого типа, при строительстве которого 3D-печать бетоном будет применена в столь широком масштабе. Это заявление относится к масштабу использования технологии в проекте.

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