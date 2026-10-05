«Овсянка, сэр!»: в Шотландии прошел чемпионат мира по приготовлению овсяной каши

В шотландской деревне Карбридж прошел очередной чемпионат мира по приготовлению овсяной каши - World Porridge Making Championship. В этом году за необычный титул соревновались 30 участников из 14 стран, сообщает BBC.

Главный приз - «Золотой пестик» (Golden Spurtle) - достался 28-летней Джине Саарберг из Нидерландов. (Spurtle - традиционная шотландская деревянная палочка для помешивания овсяной каши).

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Для победы Джине понадобились всего три ингредиента: овес, вода и соль

Именно таковы правила главной номинации чемпионата: никаких ягод, сахара, сливок и прочих способов приукрасить кашу. Судьи оценивают вкус, консистенцию и внешний вид традиционной овсянки.

Саарберг приехала в Шотландию не только со своим овсом, но привезла даже воду из родного города Зютфен. Победительница подозревает, что мягкая вода с определенным минеральным составом могла стать ее секретным оружием.

Любопытно, что всерьез заниматься овсянкой голландка начала почти случайно. В студенческие годы она ела ее прежде всего потому, что это было дешево, а в национальном чемпионате Нидерландов решила поучаствовать ради шутки. В июле она выиграла - и с тем же рецептом теперь стала чемпионкой мира.

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Есть на чемпионате и вторая категория - Speciality Porridge, где кулинарная фантазия участников уже ничем не ограничена.

Здесь победил 36-летний австралиец Роб Рид из Сиднея. Он приготовил овсяные канноли, соединив шотландские и сицилийские традиции своей семьи: его отец - шотландец, а мать - сицилийка.

Для начинки Рид использовал рикотту, маскарпоне, сахар и овсянку, а хрустящие трубочки приготовил с добавлением сицилийского вина марсала. Перед поездкой в Шотландию он шесть недель совершенствовал рецепт.

Чемпионат мира по приготовлению овсянки проводится в Карбридже с 1994 года. Его придумал местный владелец отеля, который хотел одновременно популяризировать овсяную кашу и привлечь внимание туристов к небольшому поселку в Шотландском нагорье.

С тех пор скромная каша превратилась здесь в предмет международного соревнования.