Норвегия готовит запрет на ИИ-очки: под ограничения попадут школы, музеи и торговые центры

В Норвегии планируют временно запретить использование очков со встроенным искусственным интеллектом в общественных местах. При этом ими можно будет пользоваться дома и во время съемок в туристических местах, говорится на сайте правительства Норвегии.

«Мы не хотим жить в обществе, где люди обеспокоены скрытой аудиозаписью, фотографированием и видеосъемкой в местах и ситуациях, где они привыкли находиться без присмотра. Такое общество может восприниматься как небезопасное», - заявил министр цифровизации Торгейр Микаэльсен.

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Ограничения могут коснуться практически всех общественных мест, включая парки, музеи, торговые центры и клиники. В первую очередь власти хотят защитить детей и молодежь. Поэтому использование таких очков планируют запретить в детских садах, школах, колледжах и университетах.

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Отдельное внимание уделят местам, где особенно важна конфиденциальность. В частности, речь идет о спортивных комплексах с раздевалками и душевыми, а также медицинских учреждениях.

Современные очки с искусственным интеллектом внешне практически не отличаются от обычных солнцезащитных или оптических моделей. При этом в их оправу могут быть встроены микрофоны и миниатюрные камеры, позволяющие вести аудиозапись и съемку без ведома окружающих. Управлять некоторыми функциями можно с помощью голосовых команд или жестов.

Похожие меры уже обсуждаются и принимаются в других странах. В отдельных штатах США начали вводить ограничения на скрытую съемку с помощью умных очков. В Англии и Уэльсе использование таких устройств полностью запретили во время проведения судебных заседаний.