Нобелевскую премию по медицине присудили за способ управлять клетками мозга с помощью света

Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 2026 год получили Карл Дейссерот, Петер Хегеманн и Георг Нагель. Как сообщил Нобелевский комитет, ученые награждены «за открытия в области светочувствительных ионных каналов и оптогенетики».

За сложной формулировкой скрывается технология, позволяющая ученым буквально управлять активностью отдельных нервных клеток при помощи света - включать и выключать их и наблюдать, как это влияет на работу мозга.

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Началось все с водорослей. Петер Хегеманн изучал, каким образом одноклеточная водоросль Chlamydomonas определяет направление света и движется к нему. Вместе с Георгом Нагелем он исследовал особые светочувствительные белки - каналродопсины. Под воздействием света они открывают каналы в клеточной мембране, через которые проходят заряженные частицы и возникает электрический сигнал.

Выяснилось, что ген такого белка можно перенести в другие клетки и таким образом сделать их чувствительными к свету.

Карл Дейссерот применил этот принцип к нервным клеткам. В 2005 году его команда показала, что нейронами можно управлять с помощью коротких импульсов синего света, а позднее метод удалось использовать в мозге живых животных.

Так появилась оптогенетика, которая сегодня применяется в лабораториях по всему миру.

Метод позволяет исследователям выяснять, какие группы нейронов отвечают за определенное поведение, движения, эмоции и воспоминания. Вместо того чтобы просто наблюдать, какая область мозга активна в тот или иной момент, ученые могут включить определенные клетки и посмотреть, что произойдет.

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«Оптогенетика открывает возможности для картирования мозга, о которых раньше можно было только мечтать», - отметил председатель Нобелевского комитета Пер Свеннингссон.

У технологии есть и потенциальное медицинское применение.

В частности, ученые исследуют возможность использования принципов оптогенетики для восстановления зрения при некоторых заболеваниях сетчатки и совершенствования кохлеарных имплантов.

Дейссерот работает в Стэнфордском университете в США, Хегеманн - в Берлинском университете имени Гумбольдта, Нагель - в Вюрцбургском университете.

Трое ученых разделят денежную часть Нобелевской премии - 12 миллионов шведских крон

Премия по физиологии и медицине традиционно открывает Нобелевскую неделю. В ближайшие дни станут известны лауреаты премий по физике, химии, литературе и премии мира.