Бывший принц Эндрю подал в суд на британскую полицию из-за обысков по делу Эпштейна

Бывший принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор подал иск против полиции долины Темзы из-за обысков, которые провели в его поместьях в рамках расследования его связей с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщают The Telegraph и Politico.

Эндрю задержали 19 февраля, в день его 66-летия, по подозрению в неправомерных действиях на государственной службе. После примерно 12 часов допроса его отпустили, однако расследование продолжилось.

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В последующие дни полиция провела обыски в доме Эндрю в поместье Сандрингем и его бывшей резиденции Royal Lodge в Виндзоре.

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Адвокаты бывшего принца хотят проверить законность ордеров, на основании которых проводились обыски. В рамках рассмотрения иска могут быть обнародованы судебные документы, связанные с расследованием.

По данным The Telegraph, иск Эндрю стал первым случаем со времён суда над королём Карлом I в 1649 году, когда член британской королевской семьи оспаривает законность уголовного преследования в отношении себя.

В конце 2025 года король Великобритании Карл III лишил Эндрю всех титулов. Он также больше не может пользоваться обращением «Королевское Высочество» и проживать в королевской резиденции.