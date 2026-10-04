Жильё в Латвии дорожает более чем вдвое быстрее, чем в среднем по ЕС

Латвия вошла в число европейских стран с двузначным ростом цен на жильё. Во втором квартале 2026 года оно подорожало на 11,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это более чем вдвое выше среднего показателя Евросоюза - 4,7%. При этом в Латвии особенно заметно выросли цены на вторичном рынке.

Согласно данным Eurostat, которые приводит Euronews, быстрее всего жильё дорожало в Португалии, Болгарии и Литве. В девяти странах, включённых в сравнение, годовой рост превысил 10%.

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Страна Рост цен за год Португалия 16,5% Болгария 15,5% Литва 14,3% Словакия 13,6% Хорватия 12,7% Испания 12,1% Румыния 12,1% Латвия 11,4% Венгрия 10,2%

Среди стран Балтии самый быстрый рост зафиксирован в Литве. Латвия занимает второе место, а в Эстонии жильё подорожало на 5,8% - примерно вдвое медленнее, чем у нас.

В Латвии сильнее дорожает вторичное жильё

Центральное статистическое управление Латвии подтверждает годовой рост на 11,4%, однако за общим показателем скрывается существенная разница между сегментами рынка.

Во втором квартале цены на новые дома и квартиры были на 1,7% выше, чем годом ранее. Вторичное жильё за тот же период подорожало на 13,3%.

Разница заметна и при сравнении с первым кварталом 2026 года. За три месяца жильё в стране в целом прибавило в цене 3,9%: новое - 0,7%, вторичное - 4,6%.

Таким образом, наиболее сильный рост цен наблюдался именно на вторичном рынке. При этом речь идёт о показателях по всей Латвии: они не означают, что каждая квартира в Риге или любом другом городе подорожала на одинаковую величину.

Статистический индекс отражает изменение цен приобретаемого жилья с поправкой на различия в его качестве и характеристиках. Это позволяет оценивать динамику рынка, а не просто сравнивать среднюю стоимость разных объектов. Данные за второй квартал пока предварительные; окончательные показатели ЦСУ планирует опубликовать 14 декабря.

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Где жильё дешевеет

На фоне общего роста три страны показали снижение цен в годовом выражении. В Финляндии жильё подешевело на 2,7%, в Люксембурге - на 2,2%, во Франции - на 0,8%.

Среди крупнейших экономик ЕС особенно выделяется Испания с ростом на 12,1%. В Италии цены увеличились на 4%, а в Германии - лишь на 0,6%.

Почему рынки движутся в разные стороны

Эксперт Global Property Guide Микк Калмет связывает различия прежде всего с предложением жилья, доходами населения и условиями ипотечного кредитования.

В Португалии, по его оценке, спрос превышает предложение, особенно в Лиссабоне, Порту и популярных прибрежных районах. Цены поддерживают ограниченное строительство, иностранные инвестиции и спрос, связанный с туризмом. В Болгарии существенную роль играют рост зарплат и интерес к недвижимости как к инвестиции.

Для покупателей в Латвии европейская статистика показывает прежде всего масштаб местного подорожания. Однако при выборе конкретного объекта решающее значение по-прежнему имеют его расположение, состояние, энергоэффективность и полная стоимость покупки с учётом кредита.

Источники: Eurostat, Центральное статистическое управление Латвии и Euronews.