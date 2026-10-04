4 октября 2026, 20:26

Во всём мире падает рождаемость - даже в развивающихся странах!

Во всём мире падает рождаемость - даже в развивающихся странах!

Уровень рождаемости, необходимый для сохранения численности населения - 2,1 ребёнка на женщину.

Однако, как подсчитала Financial Times, показатели рождаемости упали ниже этого уровне в большинстве стран мира - более чем в двух третях из 195 государств, сообщает Bild.

Читайте нас также

Новым трендом стало драматическое падение рождаемости и в развивающихся странах. Особенно это заметно в Таиланде, где в последнее время показатели упали до 0,78 ребёнка на женщину. Если представить, что так и останется, то за сто лет страна практически вымрет. В Мексике рождаемость за 25 лет сократилась вдвое и в 2024 году достигла всего 1,2 ребёнка на женщину. Та же тенденция наблюдается в мегаполисах Африки.

Читайте Mixer
Во всём мире падает рождаемость - даже в развивающихся странах!

Юмор за неделю и моя жизнь
Во всём мире падает рождаемость - даже в развивающихся странах!

Кокосовое печенье без муки: как слепить и не пересушить
Во всём мире падает рождаемость - даже в развивающихся странах!

Выберите конфетти: почему у вас не получается радоваться по-настоящему,…
Во всём мире падает рождаемость - даже в развивающихся странах!

Юмор за день и как понять, что отпустило

Экономист Хесус Фернандес-Вильяверде в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung поясняет, что демографический спад - это не временная коррекция, а процесс, который может продолжаться на протяжении поколений. Последствия могут быть страшными: «Это не путь от восьми миллиардов к шести миллиардам. Это путь от восьми миллиардов к нулю». Исследователь ожидает, что численность мирового населения достигнет пика в 2050-х годах, после чего будет падать.

Многие страны при этом стареют ещё до того, как успевают разбогатеть. Такие государства, как Мексика или Таиланд, должны будут нести расходы стареющего общества, не накопив при этом того благосостояния, которым располагают, например, Германия или Япония.

Одной из главных причин падения рождаемости, согласно исследованию Университета Цинциннати (США), может быть повсеместное распространение смартфонов. Молодые люди проводят больше времени в интернете и всё меньше времени вместе. Другие причины: экономические кризисы и нехватка жилья.

google news Подпишитесь на нас
Во всём мире падает рождаемость - даже в развивающихся странах!

Выберите конфетти: почему у вас не получается радоваться по-настоящему,…
Во всём мире падает рождаемость - даже в развивающихся странах!

Юмор за день и как понять, что отпустило

В мире

Аргентина впервые в Южной Америке предложит гражданство за инвестиции - от 350 тысяч долларов
4 октября, 20:26
Во всём мире падает рождаемость - даже в развивающихся странах!
4 октября, 15:37
Трамп предложил отказаться от перехода на зимнее время
Аргентина впервые в Южной Америке предложит гражданство за инвестиции - от 350 тысяч долларов
4 октября, 14:47 14:47
Сын идёт в президенты, чтобы освободить отца: Бразилия выбирает между Лулой и Болсонару
Аргентина впервые в Южной Америке предложит гражданство за инвестиции - от 350 тысяч долларов
4 октября, 12:55 12:55
СМИ: второго пилота flydubai ранее отстраняли от полётов из-за радикальных взглядов
Аргентина впервые в Южной Америке предложит гражданство за инвестиции - от 350 тысяч долларов
4 октября, 12:30 12:30
Жильё в Латвии дорожает более чем вдвое быстрее, чем в среднем по ЕС
Аргентина впервые в Южной Америке предложит гражданство за инвестиции - от 350 тысяч долларов
4 октября, 11:03 11:03
Во Франции задержали более 5 тысяч человек на фоне масштабных протестов школьников
Аргентина впервые в Южной Америке предложит гражданство за инвестиции - от 350 тысяч долларов
4 октября, 10:22 10:22
Мать четверых детей Илона Маска сообщила о разрыве с ним
Аргентина впервые в Южной Америке предложит гражданство за инвестиции - от 350 тысяч долларов
4 октября, 09:44 09:44
В Германии установлена ​​самая высокая в мире ветряная турбина высотой 365 метров
Аргентина впервые в Южной Америке предложит гражданство за инвестиции - от 350 тысяч долларов
3 октября, 20:59 20:59
Американская полиция пригрозила пытать задержанных песнями Тейлор Свифт
Аргентина впервые в Южной Америке предложит гражданство за инвестиции - от 350 тысяч долларов
3 октября, 20:15 20:15
По пути с Бермудских островов в Бостон пропал самолет с шестью людьми
Аргентина впервые в Южной Америке предложит гражданство за инвестиции - от 350 тысяч долларов
3 октября, 19:38 19:38
Аргентина впервые в Южной Америке предложит гражданство за инвестиции - от 350 тысяч долларов

Латвия

День выборов в Латвии: среди городов самая высокая явка к 16:00 была в Риге
4 октября, 19:58
Ринкевич начнёт переговоры с избранными в Сейм партиями: первыми - победители выборов
4 октября, 18:37
Учебникам - по десять лет, а денег станет ещё меньше: тысячи латвийцев подписались в защиту школьных книг
День выборов в Латвии: среди городов самая высокая явка к 16:00 была в Риге
4 октября, 17:11 17:11
Тепло отступает: на новой неделе в Латвии ожидаются дожди, сильный ветер и местами заморозки
День выборов в Латвии: среди городов самая высокая явка к 16:00 была в Риге
4 октября, 15:10 15:10
Барсук-хулиган из Айзпуте не унимается: после драки с ежом в подъезде он бросил вызов сторожевым псам
День выборов в Латвии: среди городов самая высокая явка к 16:00 была в Риге
4 октября, 13:50 13:50
После августовской бури в Латвии предлагают вырубить 231 тысячу деревьев вдоль ЛЭП
День выборов в Латвии: среди городов самая высокая явка к 16:00 была в Риге
4 октября, 11:36 11:36
Ринкевич о рекордно низкой явке: разочарование и равнодушие опасны для демократии
День выборов в Латвии: среди городов самая высокая явка к 16:00 была в Риге
4 октября, 09:01 09:01
Подсчитано 98% голосов: «Объединённый список» побеждает на выборах в Латвии, СЗК не проходит в Сейм
День выборов в Латвии: среди городов самая высокая явка к 16:00 была в Риге
3 октября, 21:26 21:26
Явка на выборах в 15-й Сейм превысила 50%, но стала самой низкой после восстановления независимости Латвии
День выборов в Латвии: среди городов самая высокая явка к 16:00 была в Риге
3 октября, 20:35 20:35
Согласно данным Exit poll, в 15-й Сейм проходят шесть политических сил: ждем официальные результаты
День выборов в Латвии: среди городов самая высокая явка к 16:00 была в Риге
3 октября, 19:54 19:54
В Рижской центральной тюрьме пришлось проводить голосование повторно
День выборов в Латвии: среди городов самая высокая явка к 16:00 была в Риге
3 октября, 18:17 18:17
День выборов в Латвии: среди городов самая высокая явка к 16:00 была в Риге

ЧП

Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 15:16
«Едва не стал вторым 11 сентября»: пассажиров рейса FlyDubai спасло чудо и решительность - НОВЫЕ ДЕТАЛИ и КАДРЫ
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 13:17
Самолёт падал быстрее, чем парашютист в свободном полёте: выяснились новые шокирующие детали инцидента на борту FlyDubai (ВИДЕО)
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
29 сентября, 14:27
Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии: задержаны родители его жены
ВИДЕО
29 сентября, 07:58
В Риге грузовик Rimi оказался в заборе, а у водителя не было прав
27 сентября, 18:57
Новая трагедия в Непале: лавина накрыла лагерь в Гималаях, найдены тела двух человек
26 сентября, 08:58
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи
25 сентября, 18:30
Мощный взрыв в центре Афин: обрушился двухэтажный дом, есть пострадавшие
25 сентября, 08:27
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк

Бизнес

Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
2 октября, 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
28 сентября, 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга

Культура

«Форсаж» станет сериалом: премьеру планируют на 2028 год
4 октября, 19:51
«Мстители: Финал» снова стали самым кассовым фильмом в истории
«Форсаж» станет сериалом: премьеру планируют на 2028 год
4 октября, 17:50
Курица стала последней каплей: Сталлоне рассказал, с чего началась его вражда с Ричардом Гиром
«Форсаж» станет сериалом: премьеру планируют на 2028 год
4 октября, 16:36
Том Круз не спас кассу: фильм с бюджетом до $180 млн стартовал с $3,4 млн
3 октября, 13:50
Майкл Дуглас раскрыл тайный роман с Кэтлин Тёрнер, который они скрывали больше 40 лет
3 октября, 10:20
От «Звёздных войн» до «Назад в будущее»: опубликован топ-10 самых увлекательных научно-фантастических фильмов
2 октября, 20:56
Объявлена дата выхода «Острова сокровищ» с Хью Джекманом
2 октября, 19:33
Paramount и Warner Bros. объединятся под названием Skydance
2 октября, 17:31
«Форсаж» станет сериалом: премьеру планируют на 2028 год

Mixer

18 исторических фото, которые выглядят как сцены из странного фильма о прошлом
4 октября, 20:15
Юмор за неделю и моя жизнь
18 исторических фото, которые выглядят как сцены из странного фильма о прошлом
4 октября, 20:05
Кокосовое печенье без муки: как слепить и не пересушить
18 исторических фото, которые выглядят как сцены из странного фильма о прошлом
4 октября, 19:23
Выберите конфетти: почему у вас не получается радоваться по-настоящему, даже когда есть повод
4 октября, 19:05
Юмор за день и как понять, что отпустило
4 октября, 18:24
Драники без муки: зачем возвращать крахмал в картофель
4 октября, 18:10
Весы, Скорпионы, Львы и Раки в гороскопе на понедельник 5 октября
4 октября, 16:58
Тест: какой стул вы выберете, когда никто не подсказывает, где ваше место
4 октября, 16:28
18 исторических фото, которые выглядят как сцены из странного фильма о прошлом

Зеленая Лампа

«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
2 октября, 11:27
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для оплаты лечения 6-летнего сына
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
1 октября, 12:29
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь, чтобы он начал нормально говорить
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
30 сентября, 11:59
«Зеленая лампа»: маме 6-летнего Марка из Сигулды нужна помощь для лечения сына
29 сентября, 16:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Матвея полностью собрана нужная на лечение сумма
28 сентября, 23:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку из Сигулды нужна помощь для оплаты важной терапии
28 сентября, 17:58
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
27 сентября, 16:20
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
27 сентября, 11:39
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале

Спорт

11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат
2 октября, 18:56
После ухода Роналду сборная Португалии потеряла более 1,5 млн подписчиков в Instagram
11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат
2 октября, 11:58
Лионель Месси стал владельцем футбольного клуба «Эльденсе» - уже второго в Испании
11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат
1 октября, 19:00
Рекорд NBA на аукционе: майку Майкла Джордана продали за 12,26 млн долларов
1 октября, 16:27
Роналду уехал из сборной Португалии: тренер и глава федерации пытались его остановить
30 сентября, 10:27
Роналду остался в запасных впервые за 18 лет: конфликт в сборной Португалии
29 сентября, 12:27
Элвис Мерзликин сменил клуб НХЛ: латвийский вратарь переходит из Columbus в Toronto Maple Leafs
28 сентября, 22:40
В Риге открыли новый офис Федерации футбола - на церемонию приехал президент FIFA Джанни Инфантино
28 сентября, 20:28
11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас