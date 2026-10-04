Во всём мире падает рождаемость - даже в развивающихся странах!

Уровень рождаемости, необходимый для сохранения численности населения - 2,1 ребёнка на женщину.

Однако, как подсчитала Financial Times, показатели рождаемости упали ниже этого уровне в большинстве стран мира - более чем в двух третях из 195 государств, сообщает Bild.

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Новым трендом стало драматическое падение рождаемости и в развивающихся странах. Особенно это заметно в Таиланде, где в последнее время показатели упали до 0,78 ребёнка на женщину. Если представить, что так и останется, то за сто лет страна практически вымрет. В Мексике рождаемость за 25 лет сократилась вдвое и в 2024 году достигла всего 1,2 ребёнка на женщину. Та же тенденция наблюдается в мегаполисах Африки.

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Экономист Хесус Фернандес-Вильяверде в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung поясняет, что демографический спад - это не временная коррекция, а процесс, который может продолжаться на протяжении поколений. Последствия могут быть страшными: «Это не путь от восьми миллиардов к шести миллиардам. Это путь от восьми миллиардов к нулю». Исследователь ожидает, что численность мирового населения достигнет пика в 2050-х годах, после чего будет падать.

Многие страны при этом стареют ещё до того, как успевают разбогатеть. Такие государства, как Мексика или Таиланд, должны будут нести расходы стареющего общества, не накопив при этом того благосостояния, которым располагают, например, Германия или Япония.

Одной из главных причин падения рождаемости, согласно исследованию Университета Цинциннати (США), может быть повсеместное распространение смартфонов. Молодые люди проводят больше времени в интернете и всё меньше времени вместе. Другие причины: экономические кризисы и нехватка жилья.