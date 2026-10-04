В Германии установлена ​​самая высокая в мире ветряная турбина высотой 365 метров.

По данным компании-застройщика Gicon, ветряная турбина в восточной Германии достигла высоты 365 метров, став самой высокой в ​​мире.

На аэрофотоснимках видно, как сооружение возвышается над окружающим ландшафтом.

Читайте нас также Google News Facebook

Турбина расположена в Схипкау, в Бранденбурге, и уже является вторым по высоте сооружением в Германии, всего на три метра ниже Берлинской телебашни.

Читайте

Благодаря своей высоте, она способна работать в условиях более сильных и устойчивых ветров, что потенциально позволяет ей производить больше электроэнергии, чем другие турбины в этом районе.

Проект разрабатывался в течение десяти лет и, как ожидается, начнет работу в ноябре.