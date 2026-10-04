Американский президент Дональд Трамп предложил отказаться от перевода часов на зимнее время.

«Люди хотят свет. Они не хотят ходить и переводить часы. Полгода назад я делал то же самое. Мне не нравится переводить часы, и все опаздывают. Это дискомбобулирует всех», - сказал он, передает foxnews.com

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Палата представителей США поддержала эту идею. В сенате законопроект застопорился. Президент назвал ответственным за это республиканца Тома Коттона. По словам Трампа, граждане также находят верным отказ от «перевода стрелок».

В феврале текущего года Трамп заявил, что именно он выступил автором названия «дискомбобулятора» - секретного оружия, предположительно, использованного американскими военными при атаке на Венесуэлу. По словам президента, ему не разрешено публично говорить о особенностях оружия. Тем не менее он добавил, что «дискомбобулятор» вывел из строя все устройства противника.