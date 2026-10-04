4 октября 2026, 15:37

Трамп предложил отказаться от перехода на зимнее время

Трамп предложил отказаться от перехода на зимнее время

Американский президент Дональд Трамп предложил отказаться от перевода часов на зимнее время.

«Люди хотят свет. Они не хотят ходить и переводить часы. Полгода назад я делал то же самое. Мне не нравится переводить часы, и все опаздывают. Это дискомбобулирует всех», - сказал он, передает foxnews.com

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Палата представителей США поддержала эту идею. В сенате законопроект застопорился. Президент назвал ответственным за это республиканца Тома Коттона. По словам Трампа, граждане также находят верным отказ от «перевода стрелок».

В феврале текущего года Трамп заявил, что именно он выступил автором названия «дискомбобулятора» - секретного оружия, предположительно, использованного американскими военными при атаке на Венесуэлу. По словам президента, ему не разрешено публично говорить о особенностях оружия. Тем не менее он добавил, что «дискомбобулятор» вывел из строя все устройства противника.

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