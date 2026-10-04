4 октября 2026, 14:47 Mixnews\AP

Сын идёт в президенты, чтобы освободить отца: Бразилия выбирает между Лулой и Болсонару

Сын идёт в президенты, чтобы освободить отца: Бразилия выбирает между Лулой и Болсонару

В Бразилии 4 октября проходят президентские выборы. Действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва претендует на четвёртый срок, а его главный соперник - 45-летний сенатор Флавио Болсонару, сын бывшего президента Жаира Болсонару. Последние опросы показывают напряжённую борьбу, которая может продолжиться во втором туре.

Право голоса имеют почти 159 миллионов бразильцев. Одновременно с президентом они выбирают губернаторов, депутатов федерального и региональных парламентов, а также 54 из 81 сенатора.

Читайте нас также

Для победы в первом туре кандидату необходимо получить более половины действительных голосов - пустые и недействительные бюллетени не учитываются. Если этого не произойдёт, два лидера встретятся во втором туре 25 октября.

Лула рассчитывает на четвёртый срок

Для 80-летнего Лулы это уже седьмая президентская кампания. Он возглавлял Бразилию два срока подряд в 2003–2010 годах, а затем вернулся к власти после победы на выборах 2022 года.

Тогда Лула опередил Жаира Болсонару примерно на 2,1 миллиона голосов - разрыв составил менее двух процентных пунктов. Теперь его соперником стал сын бывшего президента, стремящийся вернуть правый политический лагерь к власти.

В кампании Лула делает ставку на социальную поддержку населения. Однако недовольство стоимостью жизни и усталость части избирателей от действующего президента осложняют его борьбу за переизбрание.

Сын Болсонару обещает добиваться освобождения отца

Жаир Болсонару сам участвовать в выборах не может. Он осуждён за попытку переворота, направленную на отмену результатов голосования 2022 года, и отбывает 27-летний тюремный срок.

Флавио Болсонару сделал освобождение отца и его возвращение в политику одним из заметных обещаний своей кампании. Сенатор также подчёркивает близость к администрации президента США Дональда Трампа и выступает за более выгодные торговые договорённости с Вашингтоном.

Читайте Mixer
Сын идёт в президенты, чтобы освободить отца: Бразилия выбирает между Лулой и Болсонару

4 аромата после 50, в которых есть что-то от старого нуарного кино
Сын идёт в президенты, чтобы освободить отца: Бразилия выбирает между Лулой и Болсонару

Овен, Телец и еще 3 знака, которые живут под диктовку внутреннего критика
Сын идёт в президенты, чтобы освободить отца: Бразилия выбирает между Лулой и Болсонару

Гороскоп на 5 октября по картам Таро: Тельцу - довериться опыту, Овну -…
Сын идёт в президенты, чтобы освободить отца: Бразилия выбирает между Лулой и Болсонару

Эти наряды невозможно рассмотреть один раз: 12 оптических иллюзий на…

Лула, напротив, критиковал американские пошлины и предупреждал о риске вмешательства США в бразильскую политику. При нём Бразилия укрепила отношения с Китаем.

Опросы не дают уверенного победителя

По опубликованному накануне выборов опросу Datafolha, Лула получает 45% действительных голосов, Флавио Болсонару - 42%. Погрешность составляет два процентных пункта. Опрос Quaest показывает ещё более близкие результаты: 46% против 45%.

Это прогнозы предпочтений избирателей, а не результаты голосования. Оба исследования указывают на возможность второго тура.

Политический консультант Томас Трауманн в комментарии Associated Press отметил, что в настолько поляризованной кампании даже ошибки кандидатов или их союзников в последние дни могут повлиять на выбор колеблющихся граждан.

Голосование в Бразилии завершится в 17:00 по времени Бразилиа - в 23:00 по Риге. После закрытия участков начнётся подсчёт голосов.

Источники: Associated Press, Reuters, UOL и Высший избирательный суд Бразилии.

 

google news Подпишитесь на нас
Сын идёт в президенты, чтобы освободить отца: Бразилия выбирает между Лулой и Болсонару

Овен, Телец и еще 3 знака, которые живут под диктовку внутреннего критика
Сын идёт в президенты, чтобы освободить отца: Бразилия выбирает между Лулой и Болсонару

Гороскоп на 5 октября по картам Таро: Тельцу - довериться опыту, Овну -…

В мире

Австралиец выиграл в лотерею 100 000 долларов, но решил, что ему звонят мошенники
4 октября, 14:47
Сын идёт в президенты, чтобы освободить отца: Бразилия выбирает между Лулой и Болсонару
4 октября, 12:55
СМИ: второго пилота flydubai ранее отстраняли от полётов из-за радикальных взглядов
Австралиец выиграл в лотерею 100 000 долларов, но решил, что ему звонят мошенники
4 октября, 12:30 12:30
Жильё в Латвии дорожает более чем вдвое быстрее, чем в среднем по ЕС
Австралиец выиграл в лотерею 100 000 долларов, но решил, что ему звонят мошенники
4 октября, 11:03 11:03
Во Франции задержали более 5 тысяч человек на фоне масштабных протестов школьников
Австралиец выиграл в лотерею 100 000 долларов, но решил, что ему звонят мошенники
4 октября, 10:22 10:22
Мать четверых детей Илона Маска сообщила о разрыве с ним
Австралиец выиграл в лотерею 100 000 долларов, но решил, что ему звонят мошенники
4 октября, 09:44 09:44
В Германии установлена ​​самая высокая в мире ветряная турбина высотой 365 метров
Австралиец выиграл в лотерею 100 000 долларов, но решил, что ему звонят мошенники
3 октября, 20:59 20:59
Американская полиция пригрозила пытать задержанных песнями Тейлор Свифт
Австралиец выиграл в лотерею 100 000 долларов, но решил, что ему звонят мошенники
3 октября, 20:15 20:15
По пути с Бермудских островов в Бостон пропал самолет с шестью людьми
Австралиец выиграл в лотерею 100 000 долларов, но решил, что ему звонят мошенники
3 октября, 19:38 19:38
Аргентина впервые в Южной Америке предложит гражданство за инвестиции - от 350 тысяч долларов
Австралиец выиграл в лотерею 100 000 долларов, но решил, что ему звонят мошенники
3 октября, 18:59 18:59
Инцидент на рейсе Flydubai официально признан попыткой теракта
Австралиец выиграл в лотерею 100 000 долларов, но решил, что ему звонят мошенники
3 октября, 17:40 17:40
Австралиец выиграл в лотерею 100 000 долларов, но решил, что ему звонят мошенники

Латвия

Цены на жилье в Европе продолжают расти: в Латвии рост достиг 11,4%
4 октября, 13:50
После августовской бури в Латвии предлагают вырубить 231 тысячу деревьев вдоль ЛЭП
4 октября, 11:36
Ринкевич о рекордно низкой явке: разочарование и равнодушие опасны для демократии
Цены на жилье в Европе продолжают расти: в Латвии рост достиг 11,4%
4 октября, 09:01 09:01
Подсчитано 98% голосов: «Объединённый список» побеждает на выборах в Латвии, СЗК не проходит в Сейм
Цены на жилье в Европе продолжают расти: в Латвии рост достиг 11,4%
3 октября, 21:26 21:26
Явка на выборах в 15-й Сейм превысила 50%, но стала самой низкой после восстановления независимости Латвии
Цены на жилье в Европе продолжают расти: в Латвии рост достиг 11,4%
3 октября, 20:35 20:35
Согласно данным Exit poll, в 15-й Сейм проходят шесть политических сил: ждем официальные результаты
Цены на жилье в Европе продолжают расти: в Латвии рост достиг 11,4%
3 октября, 19:54 19:54
В Рижской центральной тюрьме пришлось проводить голосование повторно
Цены на жилье в Европе продолжают расти: в Латвии рост достиг 11,4%
3 октября, 18:17 18:17
День выборов в Латвии: среди городов самая высокая явка к 16:00 была в Риге
Цены на жилье в Европе продолжают расти: в Латвии рост достиг 11,4%
3 октября, 15:34 15:34
В воскресенье в Латвии потеплеет до +17 градусов, местами пройдёт дождь
Цены на жилье в Европе продолжают расти: в Латвии рост достиг 11,4%
3 октября, 14:45 14:45
«Идеальных партий нет»: Ринкевич рассказал, как сделать выбор на выборах
Цены на жилье в Европе продолжают расти: в Латвии рост достиг 11,4%
3 октября, 13:59 13:59
На улице Валдемара в Риге начинаются ночные ремонты: жителей предупреждают о шуме
Цены на жилье в Европе продолжают расти: в Латвии рост достиг 11,4%
3 октября, 13:05 13:05
Цены на жилье в Европе продолжают расти: в Латвии рост достиг 11,4%

ЧП

Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 15:16
«Едва не стал вторым 11 сентября»: пассажиров рейса FlyDubai спасло чудо и решительность - НОВЫЕ ДЕТАЛИ и КАДРЫ
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 13:17
Самолёт падал быстрее, чем парашютист в свободном полёте: выяснились новые шокирующие детали инцидента на борту FlyDubai (ВИДЕО)
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
29 сентября, 14:27
Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии: задержаны родители его жены
ВИДЕО
29 сентября, 07:58
В Риге грузовик Rimi оказался в заборе, а у водителя не было прав
27 сентября, 18:57
Новая трагедия в Непале: лавина накрыла лагерь в Гималаях, найдены тела двух человек
26 сентября, 08:58
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи
25 сентября, 18:30
Мощный взрыв в центре Афин: обрушился двухэтажный дом, есть пострадавшие
25 сентября, 08:27
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк

Бизнес

Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
2 октября, 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
28 сентября, 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга

Культура

Еще один хит ABBA набрал миллиард прослушиваний на Spotify
3 октября, 13:50
Майкл Дуглас раскрыл тайный роман с Кэтлин Тёрнер, который они скрывали больше 40 лет
Еще один хит ABBA набрал миллиард прослушиваний на Spotify
3 октября, 10:20
От «Звёздных войн» до «Назад в будущее»: опубликован топ-10 самых увлекательных научно-фантастических фильмов
Еще один хит ABBA набрал миллиард прослушиваний на Spotify
2 октября, 20:56
Объявлена дата выхода «Острова сокровищ» с Хью Джекманом
2 октября, 19:33
Paramount и Warner Bros. объединятся под названием Skydance
2 октября, 17:31
«Форсаж» станет сериалом: премьеру планируют на 2028 год
2 октября, 14:00
Джон Малкович приедет в Ригу на гастроли: актер представит необычный спектакль о классической музыке
2 октября, 10:57
Латвия меняет правила отбора на «Евровидение»: победителя Supernova впервые определят только зрители
ВИДЕО
2 октября, 10:27
Еще один хит ABBA набрал миллиард прослушиваний на Spotify

Mixer

Эти наряды невозможно рассмотреть один раз: 12 оптических иллюзий на красной дорожке
4 октября, 14:29
Весы, Овны, Скорпионы и Тельцы в гороскопе Джорджии Николс на понедельник, 5 октября
Эти наряды невозможно рассмотреть один раз: 12 оптических иллюзий на красной дорожке
4 октября, 14:28
Котлеты сухие, жирные или без корочки? Возможно, ошибка происходит еще до подачи
Эти наряды невозможно рассмотреть один раз: 12 оптических иллюзий на красной дорожке
4 октября, 13:59
4 аромата после 50, в которых есть что-то от старого нуарного кино
4 октября, 13:28
Овен, Телец и еще 3 знака, которые живут под диктовку внутреннего критика
4 октября, 12:57
Гороскоп на 5 октября по картам Таро: Тельцу - довериться опыту, Овну - выбрать одну цель
4 октября, 12:22
Вода находит свой уровень: 4 знака, которым Крыса 5 октября поможет вернуть равновесие и получить своё
4 октября, 11:58
Те самые позорные фотографии, которые мы привозим из отпуска
4 октября, 11:48
Эти наряды невозможно рассмотреть один раз: 12 оптических иллюзий на красной дорожке

Зеленая Лампа

«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
2 октября, 11:27
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для оплаты лечения 6-летнего сына
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
1 октября, 12:29
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь, чтобы он начал нормально говорить
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
30 сентября, 11:59
«Зеленая лампа»: маме 6-летнего Марка из Сигулды нужна помощь для лечения сына
29 сентября, 16:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Матвея полностью собрана нужная на лечение сумма
28 сентября, 23:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку из Сигулды нужна помощь для оплаты важной терапии
28 сентября, 17:58
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
27 сентября, 16:20
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
27 сентября, 11:39
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале

Спорт

11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат
2 октября, 18:56
После ухода Роналду сборная Португалии потеряла более 1,5 млн подписчиков в Instagram
11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат
2 октября, 11:58
Лионель Месси стал владельцем футбольного клуба «Эльденсе» - уже второго в Испании
11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат
1 октября, 19:00
Рекорд NBA на аукционе: майку Майкла Джордана продали за 12,26 млн долларов
1 октября, 16:27
Роналду уехал из сборной Португалии: тренер и глава федерации пытались его остановить
30 сентября, 10:27
Роналду остался в запасных впервые за 18 лет: конфликт в сборной Португалии
29 сентября, 12:27
Элвис Мерзликин сменил клуб НХЛ: латвийский вратарь переходит из Columbus в Toronto Maple Leafs
28 сентября, 22:40
В Риге открыли новый офис Федерации футбола - на церемонию приехал президент FIFA Джанни Инфантино
28 сентября, 20:28
11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас