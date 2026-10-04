Сын идёт в президенты, чтобы освободить отца: Бразилия выбирает между Лулой и Болсонару

В Бразилии 4 октября проходят президентские выборы. Действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва претендует на четвёртый срок, а его главный соперник - 45-летний сенатор Флавио Болсонару, сын бывшего президента Жаира Болсонару. Последние опросы показывают напряжённую борьбу, которая может продолжиться во втором туре.

Право голоса имеют почти 159 миллионов бразильцев. Одновременно с президентом они выбирают губернаторов, депутатов федерального и региональных парламентов, а также 54 из 81 сенатора.

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Для победы в первом туре кандидату необходимо получить более половины действительных голосов - пустые и недействительные бюллетени не учитываются. Если этого не произойдёт, два лидера встретятся во втором туре 25 октября.

Лула рассчитывает на четвёртый срок

Для 80-летнего Лулы это уже седьмая президентская кампания. Он возглавлял Бразилию два срока подряд в 2003–2010 годах, а затем вернулся к власти после победы на выборах 2022 года.

Тогда Лула опередил Жаира Болсонару примерно на 2,1 миллиона голосов - разрыв составил менее двух процентных пунктов. Теперь его соперником стал сын бывшего президента, стремящийся вернуть правый политический лагерь к власти.

В кампании Лула делает ставку на социальную поддержку населения. Однако недовольство стоимостью жизни и усталость части избирателей от действующего президента осложняют его борьбу за переизбрание.

Сын Болсонару обещает добиваться освобождения отца

Жаир Болсонару сам участвовать в выборах не может. Он осуждён за попытку переворота, направленную на отмену результатов голосования 2022 года, и отбывает 27-летний тюремный срок.

Флавио Болсонару сделал освобождение отца и его возвращение в политику одним из заметных обещаний своей кампании. Сенатор также подчёркивает близость к администрации президента США Дональда Трампа и выступает за более выгодные торговые договорённости с Вашингтоном.

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Лула, напротив, критиковал американские пошлины и предупреждал о риске вмешательства США в бразильскую политику. При нём Бразилия укрепила отношения с Китаем.

Опросы не дают уверенного победителя

По опубликованному накануне выборов опросу Datafolha, Лула получает 45% действительных голосов, Флавио Болсонару - 42%. Погрешность составляет два процентных пункта. Опрос Quaest показывает ещё более близкие результаты: 46% против 45%.

Это прогнозы предпочтений избирателей, а не результаты голосования. Оба исследования указывают на возможность второго тура.

Политический консультант Томас Трауманн в комментарии Associated Press отметил, что в настолько поляризованной кампании даже ошибки кандидатов или их союзников в последние дни могут повлиять на выбор колеблющихся граждан.

Голосование в Бразилии завершится в 17:00 по времени Бразилиа - в 23:00 по Риге. После закрытия участков начнётся подсчёт голосов.

Источники: Associated Press, Reuters, UOL и Высший избирательный суд Бразилии.