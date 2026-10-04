4 октября 2026, 12:55

СМИ: второго пилота flydubai ранее отстраняли от полётов из-за радикальных взглядов

СМИ: второго пилота flydubai ранее отстраняли от полётов из-за радикальных взглядов

Второй пилот flydubai, подозреваемый в нападении на командира рейса Дубай - Тель-Авив, ранее был отстранён от полётов в Oman Air из-за опасений по поводу его радикальных взглядов. Об этом сообщают The Wall Street Journal и другие международные СМИ. Журналисты также установили его имя и выяснили некоторые подробности обучения и работы.

Подозреваемый - гражданин Омана Хамам аль-Хаммами. Associated Press приводит его имя со ссылкой на трёх осведомлённых собеседников, включая дипломатов. Личность мужчины также называют Sky News и The Washington Post.

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По данным The Wall Street Journal, во время работы аль-Хаммами в Oman Air властям стало известно о его интересе к экстремистским сайтам. После этого его отстранили от полётов. The Washington Post сообщает, что в 2024 году ему предоставили административную работу в авиакомпании.

Позднее он устроился в flydubai и получил возможность выполнять рейсы, в том числе в Израиль. Как именно проходила проверка его прошлого и знала ли новая авиакомпания о прежнем отстранении, ещё предстоит выяснить.

Associated Press сообщает, что при приёме на работу аль-Хаммами прошёл стандартные проверки. Теперь обстоятельства его трудоустройства стали одним из важных вопросов расследования.

Отдельно региональный чиновник и источник, знакомый с ситуацией, сообщили, что второму пилоту было запрещено летать в Омане из-за опасений, что он придерживается экстремистских взглядов. Чиновник сказал, что его перевели на административную должность в Oman Air. Оба говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить продолжающееся расследование. Они не предоставили никаких подробностей о предполагаемых экстремистских взглядах.

По словам источника, позже второго пилота наняла базирующаяся в ОАЭ авиакомпания FlyDubai. Пока неясно, насколько тщательно проверялся второй пилот. Дипломат из стран Персидского залива заявил, что перед приемом на работу он прошел стандартные проверки безопасности, но, по всей видимости, эти проверки были сосредоточены на том, был ли он осужден за уголовные преступления, и не углублялись в изучение его биографии на предмет потенциальных признаков радикализации.

Представитель регионального ведомства также заявил, что службы безопасности четырех стран региона работают над установлением мотивов второго пилота при содействии Соединенных Штатов и других западных правительств. Дипломат из стран Персидского залива сказал, что расследование, которое еще не завершено, не выявило никаких связей с воинствующими группировками, что позволяет предположить, что второй пилот действовал самостоятельно.

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Появились и сведения о его образовании. Британский Buckinghamshire New University подтвердил, что человек по имени Хамам аль-Хаммами окончил дистанционный курс по авиационному менеджменту. В университете отдельно подчеркнули: подготовку пилотов он там не проходил.

Австралийская федеральная полиция также подтвердила, что совместно с полицией штата Виктория и разведслужбой ASIO проверяет связи подозреваемого с Австралией.

Нападение произошло 30 сентября на рейсе FZ1073 из Дубая в Тель-Авив. По заявлению властей ОАЭ, второй пилот атаковал командира аварийным топором, находившимся в кабине, и пытался захватить управление самолётом. Пассажиры и члены экипажа вмешались и обезвредили его. Самолёт благополучно приземлился в саудовском городе Табук.

Власти ОАЭ официально охарактеризовали случившееся как попытку теракта. Подозреваемого доставили в Абу-Даби, расследование ведут ОАЭ при участии других стран.

При этом конкретные мотивы и возможные связи с террористическими организациями пока не установлены публично. Associated Press сообщало, что следователи пока не обнаружили связей с вооружёнными группировками. Сведения о прежних радикальных взглядах аль-Хаммами остаются сообщениями СМИ со ссылкой на источники.

Flydubai заявила, что сотрудничает со следствием и пока не может подробнее комментировать обстоятельства произошедшего.

Источники: The Wall Street Journal, Associated Press, The Washington Post, Reuters и The Guardian.

 

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