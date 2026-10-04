4 октября 2026, 10:22

Мать четверых детей Илона Маска сообщила о разрыве с ним

Мать четверых детей Илона Маска сообщила о разрыве с ним

Топ-менеджер Neuralink Шивон Зилис, у которой четверо детей от Илона Маска, объявила о завершении их романтических отношений. По её словам, разрыв оказался неожиданным: всего за неделю до этого они ещё обменивались признаниями в любви.

О расставании Зилис рассказала 2 октября в соцсети X. Её заявление появилось в ответ на публикацию аккаунта Big Tech Alert, отслеживающего активность руководителей технологических компаний. Аккаунт сообщил, что Маск перестал на неё подписываться.

Читайте нас также

«Трудно за неделю и без предупреждения перейти от любви к расставанию, но иногда так бывает», - написала Зилис.

Вместе с заявлением она опубликовала скриншот, который представила как переписку с Маском от 24 сентября. В сообщениях Зилис поблагодарила его за совместный завтрак и призналась в любви. Собеседник ответил взаимностью.

В той же переписке Маск объяснял, что не знал о возможности прийти с партнёршей на ужин в честь председателя КНР Си Цзиньпина в Белом доме. По его словам, иначе он пригласил бы Зилис.

Читайте Mixer
Мать четверых детей Илона Маска сообщила о разрыве с ним

Смех сквозь покупки: когда товар пришёл, а твоя радость уже ушла вместе с…
Мать четверых детей Илона Маска сообщила о разрыве с ним

Раки, Козероги, Рыбы и Стрельцы в гороскопе Анжелы Перл на понедельник 5…
Мать четверых детей Илона Маска сообщила о разрыве с ним

13 коротких стрижек, с которыми около 60 можно выглядеть моложе
Мать четверых детей Илона Маска сообщила о разрыве с ним

Смешные картинки на утро 4 октября и фильмы

Несмотря на болезненный разрыв, Зилис тепло отозвалась об отношениях с предпринимателем. Она рассказала, что старалась создать для него спокойную семейную атмосферу, где он мог чувствовать поддержку и отдыхать от напряжённой публичной жизни.

Зилис подчеркнула, что благодарна за их четверых детей и надеется сохранить с Маском дружеские отношения и вместе заниматься их воспитанием. Причину расставания она не назвала.

«Мне больно, но я очень переживаю за Илона и всегда буду желать ему счастья. Счастливого пути, Илон, миру повезло, что ты у него есть.»

У Зилис и Маска в 2021 году родились близнецы Страйдер и Азур, в 2024-м - дочь Аркадия, а в 2025-м - сын Селдон Ликург. Долгое время они редко публично обсуждали характер своих отношений.

Зилис известна работой в сфере искусственного интеллекта и венчурных инвестиций. Она занимает руководящую должность в нейротехнологической компании Neuralink и ранее входила в совет директоров OpenAI.

На момент выхода первых публикаций о расставании публичного комментария Маска не было. Business Insider также сообщал, что предприниматель, Зилис и Neuralink не ответили на запросы издания.

 

google news Подпишитесь на нас
Мать четверых детей Илона Маска сообщила о разрыве с ним

Раки, Козероги, Рыбы и Стрельцы в гороскопе Анжелы Перл на понедельник 5…
Мать четверых детей Илона Маска сообщила о разрыве с ним

13 коротких стрижек, с которыми около 60 можно выглядеть моложе

В мире

Клопы сорвали железнодорожное сообщение Великобритании
4 октября, 10:22
Мать четверых детей Илона Маска сообщила о разрыве с ним
4 октября, 09:44
В Германии установлена ​​самая высокая в мире ветряная турбина высотой 365 метров.
Клопы сорвали железнодорожное сообщение Великобритании
3 октября, 20:59 20:59
Американская полиция пригрозила пытать задержанных песнями Тейлор Свифт
Клопы сорвали железнодорожное сообщение Великобритании
3 октября, 20:15 20:15
По пути с Бермудских островов в Бостон пропал самолет с шестью людьми
Клопы сорвали железнодорожное сообщение Великобритании
3 октября, 19:38 19:38
Аргентина впервые в Южной Америке предложит гражданство за инвестиции - от 350 тысяч долларов
Клопы сорвали железнодорожное сообщение Великобритании
3 октября, 18:59 18:59
Инцидент на рейсе Flydubai официально признан попыткой теракта
Клопы сорвали железнодорожное сообщение Великобритании
3 октября, 17:40 17:40
Австралиец выиграл в лотерею 100 000 долларов, но решил, что ему звонят мошенники
Клопы сорвали железнодорожное сообщение Великобритании
3 октября, 16:59 16:59
Испания вышла на протесты из-за дорогого жилья: возмущение усилило выселение 87-летней женщины
Клопы сорвали железнодорожное сообщение Великобритании
3 октября, 16:39 16:39
Кристу Пайк подключили к ИВЛ после неудачной казни в США
Клопы сорвали железнодорожное сообщение Великобритании
3 октября, 13:05 13:05
Цены на жилье в Европе продолжают расти: в Латвии рост достиг 11,4%
Клопы сорвали железнодорожное сообщение Великобритании
3 октября, 12:46 12:46
Клопы сорвали железнодорожное сообщение Великобритании

Латвия

Выборы в Латвии пройдут при хорошей погоде: утром солнце, днем до +20°C
4 октября, 09:01
Подсчитано 98% голосов: «Объединённый список» побеждает на выборах в Латвии, СЗК не проходит в Сейм
3 октября, 21:26
Явка на выборах в 15-й Сейм превысила 50%, но стала самой низкой после восстановления независимости Латвии
Выборы в Латвии пройдут при хорошей погоде: утром солнце, днем до +20°C
3 октября, 20:35 20:35
Согласно данным Exit poll, в 15-й Сейм проходят шесть политических сил: ждем официальные результаты
Выборы в Латвии пройдут при хорошей погоде: утром солнце, днем до +20°C
3 октября, 19:54 19:54
В Рижской центральной тюрьме пришлось проводить голосование повторно
Выборы в Латвии пройдут при хорошей погоде: утром солнце, днем до +20°C
3 октября, 18:17 18:17
День выборов в Латвии: среди городов самая высокая явка к 16:00 была в Риге
Выборы в Латвии пройдут при хорошей погоде: утром солнце, днем до +20°C
3 октября, 15:34 15:34
В воскресенье в Латвии потеплеет до +17 градусов, местами пройдёт дождь
Выборы в Латвии пройдут при хорошей погоде: утром солнце, днем до +20°C
3 октября, 14:45 14:45
«Идеальных партий нет»: Ринкевич рассказал, как сделать выбор на выборах
Выборы в Латвии пройдут при хорошей погоде: утром солнце, днем до +20°C
3 октября, 13:59 13:59
На улице Валдемара в Риге начинаются ночные ремонты: жителей предупреждают о шуме
Выборы в Латвии пройдут при хорошей погоде: утром солнце, днем до +20°C
3 октября, 13:05 13:05
Цены на жилье в Европе продолжают расти: в Латвии рост достиг 11,4%
Выборы в Латвии пройдут при хорошей погоде: утром солнце, днем до +20°C
3 октября, 12:35 12:35
День выборов в Латвии: к 16:00 на выборах проголосовало в общей сложности 40,46% избирателей (дополняется)
Выборы в Латвии пройдут при хорошей погоде: утром солнце, днем до +20°C
3 октября, 09:05 09:05
Выборы в Латвии пройдут при хорошей погоде: утром солнце, днем до +20°C

ЧП

Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 15:16
«Едва не стал вторым 11 сентября»: пассажиров рейса FlyDubai спасло чудо и решительность - НОВЫЕ ДЕТАЛИ и КАДРЫ
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 13:17
Самолёт падал быстрее, чем парашютист в свободном полёте: выяснились новые шокирующие детали инцидента на борту FlyDubai (ВИДЕО)
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
29 сентября, 14:27
Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии: задержаны родители его жены
ВИДЕО
29 сентября, 07:58
В Риге грузовик Rimi оказался в заборе, а у водителя не было прав
27 сентября, 18:57
Новая трагедия в Непале: лавина накрыла лагерь в Гималаях, найдены тела двух человек
26 сентября, 08:58
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи
25 сентября, 18:30
Мощный взрыв в центре Афин: обрушился двухэтажный дом, есть пострадавшие
25 сентября, 08:27
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк

Бизнес

Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
2 октября, 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
28 сентября, 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга

Культура

Еще один хит ABBA набрал миллиард прослушиваний на Spotify
3 октября, 13:50
Майкл Дуглас раскрыл тайный роман с Кэтлин Тёрнер, который они скрывали больше 40 лет
Еще один хит ABBA набрал миллиард прослушиваний на Spotify
3 октября, 10:20
От «Звёздных войн» до «Назад в будущее»: опубликован топ-10 самых увлекательных научно-фантастических фильмов
Еще один хит ABBA набрал миллиард прослушиваний на Spotify
2 октября, 20:56
Объявлена дата выхода «Острова сокровищ» с Хью Джекманом
2 октября, 19:33
Paramount и Warner Bros. объединятся под названием Skydance
2 октября, 17:31
«Форсаж» станет сериалом: премьеру планируют на 2028 год
2 октября, 14:00
Джон Малкович приедет в Ригу на гастроли: актер представит необычный спектакль о классической музыке
2 октября, 10:57
Латвия меняет правила отбора на «Евровидение»: победителя Supernova впервые определят только зрители
ВИДЕО
2 октября, 10:27
Еще один хит ABBA набрал миллиард прослушиваний на Spotify

Mixer

13 коротких стрижек, с которыми около 60 можно выглядеть моложе
4 октября, 10:22
Козероги, Тельцы, Водолеи и Овны в ультракоротком гороскопе на понедельник 5 октября (+совет)
13 коротких стрижек, с которыми около 60 можно выглядеть моложе
4 октября, 10:18
Смех сквозь покупки: когда товар пришёл, а твоя радость уже ушла вместе с деньгами
13 коротких стрижек, с которыми около 60 можно выглядеть моложе
4 октября, 10:07
Помидоры застряли зелёными? Как заставить их покраснеть до первых заморозков
4 октября, 09:50
Тыквенные семечки подрумянятся ровно: провариваю в соли перед духовкой
4 октября, 09:22
Бариста подмигивает не просто так: сможете найти 3 отличия за 20 секунд?
4 октября, 09:01
Раки, Козероги, Рыбы и Стрельцы в гороскопе Анжелы Перл на понедельник 5 октября
4 октября, 08:45
Диван ещё никогда не казался таким уютным: 6 захватывающих фильмов про выживание
4 октября, 08:05
13 коротких стрижек, с которыми около 60 можно выглядеть моложе

Зеленая Лампа

«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
2 октября, 11:27
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для оплаты лечения 6-летнего сына
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
1 октября, 12:29
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь, чтобы он начал нормально говорить
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
30 сентября, 11:59
«Зеленая лампа»: маме 6-летнего Марка из Сигулды нужна помощь для лечения сына
29 сентября, 16:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Матвея полностью собрана нужная на лечение сумма
28 сентября, 23:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку из Сигулды нужна помощь для оплаты важной терапии
28 сентября, 17:58
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
27 сентября, 16:20
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
27 сентября, 11:39
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале

Спорт

11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат
2 октября, 18:56
После ухода Роналду сборная Португалии потеряла более 1,5 млн подписчиков в Instagram
11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат
2 октября, 11:58
Лионель Месси стал владельцем футбольного клуба «Эльденсе» - уже второго в Испании
11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат
1 октября, 19:00
Рекорд NBA на аукционе: майку Майкла Джордана продали за 12,26 млн долларов
1 октября, 16:27
Роналду уехал из сборной Португалии: тренер и глава федерации пытались его остановить
30 сентября, 10:27
Роналду остался в запасных впервые за 18 лет: конфликт в сборной Португалии
29 сентября, 12:27
Элвис Мерзликин сменил клуб НХЛ: латвийский вратарь переходит из Columbus в Toronto Maple Leafs
28 сентября, 22:40
В Риге открыли новый офис Федерации футбола - на церемонию приехал президент FIFA Джанни Инфантино
28 сентября, 20:28
11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас