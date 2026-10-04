Мать четверых детей Илона Маска сообщила о разрыве с ним

Топ-менеджер Neuralink Шивон Зилис, у которой четверо детей от Илона Маска, объявила о завершении их романтических отношений. По её словам, разрыв оказался неожиданным: всего за неделю до этого они ещё обменивались признаниями в любви.

О расставании Зилис рассказала 2 октября в соцсети X. Её заявление появилось в ответ на публикацию аккаунта Big Tech Alert, отслеживающего активность руководителей технологических компаний. Аккаунт сообщил, что Маск перестал на неё подписываться.

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«Трудно за неделю и без предупреждения перейти от любви к расставанию, но иногда так бывает», - написала Зилис.

It’s hard to go from in love to let go in a week with no warning, but that’s just how it is sometimes 🤷🏻‍♀️ I feel happy that I got to show Elon how it feels to be deeply understood, nurtured, and peacefully loved with stability and gentleness. Given the tumultuous nature of his… https://t.co/HAOfjxrIig pic.twitter.com/lgL0GVzD2R - Shivon Zilis (@shivon) October 2, 2026

Вместе с заявлением она опубликовала скриншот, который представила как переписку с Маском от 24 сентября. В сообщениях Зилис поблагодарила его за совместный завтрак и призналась в любви. Собеседник ответил взаимностью.

В той же переписке Маск объяснял, что не знал о возможности прийти с партнёршей на ужин в честь председателя КНР Си Цзиньпина в Белом доме. По его словам, иначе он пригласил бы Зилис.

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Несмотря на болезненный разрыв, Зилис тепло отозвалась об отношениях с предпринимателем. Она рассказала, что старалась создать для него спокойную семейную атмосферу, где он мог чувствовать поддержку и отдыхать от напряжённой публичной жизни.

Зилис подчеркнула, что благодарна за их четверых детей и надеется сохранить с Маском дружеские отношения и вместе заниматься их воспитанием. Причину расставания она не назвала.

«Мне больно, но я очень переживаю за Илона и всегда буду желать ему счастья. Счастливого пути, Илон, миру повезло, что ты у него есть.»

У Зилис и Маска в 2021 году родились близнецы Страйдер и Азур, в 2024-м - дочь Аркадия, а в 2025-м - сын Селдон Ликург. Долгое время они редко публично обсуждали характер своих отношений.

Зилис известна работой в сфере искусственного интеллекта и венчурных инвестиций. Она занимает руководящую должность в нейротехнологической компании Neuralink и ранее входила в совет директоров OpenAI.

На момент выхода первых публикаций о расставании публичного комментария Маска не было. Business Insider также сообщал, что предприниматель, Зилис и Neuralink не ответили на запросы издания.