Средняя продолжительность жизни в мире достигла 73,3 года: новые данные ВОЗ

Согласно новым оценкам ВОЗ, опубликованным 2 октября, продолжительность жизни в мире после пандемии COVID-19 практически вернулась к доковидному уровню. При этом продолжительность здоровой жизни восстанавливается медленнее. В 2023 году она составляла 62,8 года - на 0,4 года меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщают на официальном сайте ВОЗ.

Одновременно меняется структура причин смерти. Доля неинфекционных заболеваний продолжает расти. В 2023 году на них пришлось 74% всех смертей в мире, тогда как в 2000 году этот показатель составлял 58%. Восемь из десяти ведущих причин смерти в мире в 2023 году были связаны с неинфекционными заболеваниями.

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Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смерти и болезней в мире. В частности, ишемическая болезнь сердца в 2023 году стала причиной около 9,5 млн смертей. На нее также пришлось 210 млн лет здоровой жизни, потерянных из-за преждевременной смерти или инвалидности.

Еще одной заметной тенденцией стал рост смертности от деменции. В 2023 году болезнь Альцгеймера и другие виды деменции заняли пятое место среди основных причин смерти в мире, тогда как в 2000 году они находились на 19-м месте. За этот период число смертей от деменции утроилось.

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ВОЗ также отмечает рост нагрузки, связанной с психическими расстройствами. С 2019 по 2023 год показатель потери здоровых лет жизни из-за депрессивных расстройств вырос примерно на 20%, а из-за тревожных расстройств - почти на 45%.

В совокупности в 2023 году эти состояния привели примерно к 110 млн потерянных лет здоровой жизни из-за преждевременной смерти и инвалидности.

Новые оценки ВОЗ охватывают данные о продолжительности жизни, причинах смерти и распространенности заболеваний в разных странах и регионах за период с 2000 по 2023 год.