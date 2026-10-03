По пути с Бермудских островов в Бостон пропал самолет с шестью людьми

Береговая охрана США ведет масштабные поиски медицинского самолета с шестью людьми на борту, связь с которым была потеряна во время полета с Бермудских островов в Бостон.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на Береговую охрану США, пропавший самолет - Gulfstream G100 канадской компании Latitude Air Ambulance, специализирующейся на медицинской транспортировке пациентов.

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На борту находились шесть человек: два пилота, два медицинских сотрудника, пациент и сопровождавший его родственник. Четверо членов экипажа - граждане Канады, пациент и его родственник - граждане Бермудских островов.

Самолет вылетел из международного аэропорта L.F. Wade на Бермудских островах и направлялся в международный аэропорт Logan в Бостоне.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) потеряло связь с Gulfstream ранним утром в субботу, 3 октября. Компания Latitude Air Ambulance сообщила, что перестала получать данные от самолета примерно в 1:30 ночи, когда он приближался к Бостону.

После того как самолет не прибыл в аэропорт назначения, началась поисково-спасательная операция.

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Основная зона поисков находится в Атлантическом океане примерно в 13 морских милях - около 24 километров - к югу от острова Нантакет у побережья штата Массачусетс.

В операции задействованы авиация и суда Береговой охраны, в том числе вертолет MH-60, самолет HC-144 Ocean Sentry, самолет HC-130, спасательный катер и 47-метровый катер Береговой охраны William Sparling.

По данным сервисов отслеживания полетов, пропавший самолет имеет канадский регистрационный номер C-GRJP. Перед исчезновением сигнала он находился над Атлантическим океаном.

Причина потери связи пока неизвестна. Береговая охрана и FAA не сообщали о подтвержденном сигнале бедствия или о характере возможной неисправности самолета.

Представитель Latitude Air Ambulance Кларенс Тогерец сообщил, что компания находится на связи с канадскими властями и надеется на благополучный исход поисков. По его словам, ранее компания никогда не теряла связь со своим самолетом подобным образом.

По состоянию на вечер субботы официальной информации об обнаружении самолета, находившихся на борту людей или его обломков не поступало. Поисково-спасательная операция продолжается.