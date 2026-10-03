3 октября 2026, 20:15 Валерия Леонова

По пути с Бермудских островов в Бостон пропал самолет с шестью людьми

По пути с Бермудских островов в Бостон пропал самолет с шестью людьми

Береговая охрана США ведет масштабные поиски медицинского самолета с шестью людьми на борту, связь с которым была потеряна во время полета с Бермудских островов в Бостон.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на Береговую охрану США, пропавший самолет - Gulfstream G100 канадской компании Latitude Air Ambulance, специализирующейся на медицинской транспортировке пациентов.

Читайте нас также

На борту находились шесть человек: два пилота, два медицинских сотрудника, пациент и сопровождавший его родственник. Четверо членов экипажа - граждане Канады, пациент и его родственник - граждане Бермудских островов.

Самолет вылетел из международного аэропорта L.F. Wade на Бермудских островах и направлялся в международный аэропорт Logan в Бостоне.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) потеряло связь с Gulfstream ранним утром в субботу, 3 октября. Компания Latitude Air Ambulance сообщила, что перестала получать данные от самолета примерно в 1:30 ночи, когда он приближался к Бостону.

После того как самолет не прибыл в аэропорт назначения, началась поисково-спасательная операция.

Читайте Mixer
По пути с Бермудских островов в Бостон пропал самолет с шестью людьми

Юмор за день и лучшие годы жизни
По пути с Бермудских островов в Бостон пропал самолет с шестью людьми

Не только измена: что трудно простить Тельцам и еще 4 знакам зодиака
По пути с Бермудских островов в Бостон пропал самолет с шестью людьми

Скорпионы, Девы, Козероги и Львы в гороскопе на воскресенье 4 октября
По пути с Бермудских островов в Бостон пропал самолет с шестью людьми

Бордовый снова в игре: 6 маникюров, которые идеально подходят для осени

Основная зона поисков находится в Атлантическом океане примерно в 13 морских милях - около 24 километров - к югу от острова Нантакет у побережья штата Массачусетс.

В операции задействованы авиация и суда Береговой охраны, в том числе вертолет MH-60, самолет HC-144 Ocean Sentry, самолет HC-130, спасательный катер и 47-метровый катер Береговой охраны William Sparling.

По данным сервисов отслеживания полетов, пропавший самолет имеет канадский регистрационный номер C-GRJP. Перед исчезновением сигнала он находился над Атлантическим океаном.

Причина потери связи пока неизвестна. Береговая охрана и FAA не сообщали о подтвержденном сигнале бедствия или о характере возможной неисправности самолета.

Представитель Latitude Air Ambulance Кларенс Тогерец сообщил, что компания находится на связи с канадскими властями и надеется на благополучный исход поисков. По его словам, ранее компания никогда не теряла связь со своим самолетом подобным образом.

По состоянию на вечер субботы официальной информации об обнаружении самолета, находившихся на борту людей или его обломков не поступало. Поисково-спасательная операция продолжается.

google news Подпишитесь на нас
По пути с Бермудских островов в Бостон пропал самолет с шестью людьми

Гортензия отцвела: что нельзя срезать в октябре, чтобы не потерять цветение
По пути с Бермудских островов в Бостон пропал самолет с шестью людьми

Юмор за день и лучшие годы жизни

В мире

Средняя продолжительность жизни в мире достигла 73,3 года: новые данные ВОЗ
3 октября, 20:15
По пути с Бермудских островов в Бостон пропал самолет с шестью людьми
3 октября, 19:38
Аргентина впервые в Южной Америке предложит гражданство за инвестиции - от 350 тысяч долларов
Средняя продолжительность жизни в мире достигла 73,3 года: новые данные ВОЗ
3 октября, 18:59 18:59
Инцидент на рейсе Flydubai официально признан попыткой теракта
Средняя продолжительность жизни в мире достигла 73,3 года: новые данные ВОЗ
3 октября, 17:40 17:40
Австралиец выиграл в лотерею 100 000 долларов, но решил, что ему звонят мошенники
Средняя продолжительность жизни в мире достигла 73,3 года: новые данные ВОЗ
3 октября, 16:59 16:59
Испания вышла на протесты из-за дорогого жилья: возмущение усилило выселение 87-летней женщины
Средняя продолжительность жизни в мире достигла 73,3 года: новые данные ВОЗ
3 октября, 16:39 16:39
Кристу Пайк подключили к ИВЛ после неудачной казни в США
Средняя продолжительность жизни в мире достигла 73,3 года: новые данные ВОЗ
3 октября, 13:05 13:05
Цены на жилье в Европе продолжают расти: в Латвии рост достиг 11,4%
Средняя продолжительность жизни в мире достигла 73,3 года: новые данные ВОЗ
3 октября, 12:46 12:46
Клопы сорвали железнодорожное сообщение Великобритании
Средняя продолжительность жизни в мире достигла 73,3 года: новые данные ВОЗ
3 октября, 11:55 11:55
Умер психотерапевт Анатолий Кашпировский
Средняя продолжительность жизни в мире достигла 73,3 года: новые данные ВОЗ
3 октября, 11:00 11:00
Стало известно имя виновника ЧП на борту FlyDubai: пилота ранее отстраняли от полетов
Средняя продолжительность жизни в мире достигла 73,3 года: новые данные ВОЗ
3 октября, 09:40 09:40
Средняя продолжительность жизни в мире достигла 73,3 года: новые данные ВОЗ

Латвия

Тарифы на тепло выросли: стоит ли покупать электрический обогреватель в Латвии
3 октября, 19:54
В Рижской центральной тюрьме пришлось проводить голосование повторно
3 октября, 18:17
День выборов в Латвии: среди городов самая высокая явка к 16:00 была в Риге
Тарифы на тепло выросли: стоит ли покупать электрический обогреватель в Латвии
3 октября, 15:34 15:34
В воскресенье в Латвии потеплеет до +17 градусов, местами пройдёт дождь
Тарифы на тепло выросли: стоит ли покупать электрический обогреватель в Латвии
3 октября, 14:45 14:45
«Идеальных партий нет»: Ринкевич рассказал, как сделать выбор на выборах
Тарифы на тепло выросли: стоит ли покупать электрический обогреватель в Латвии
3 октября, 13:59 13:59
На улице Валдемара в Риге начинаются ночные ремонты: жителей предупреждают о шуме
Тарифы на тепло выросли: стоит ли покупать электрический обогреватель в Латвии
3 октября, 13:05 13:05
Цены на жилье в Европе продолжают расти: в Латвии рост достиг 11,4%
Тарифы на тепло выросли: стоит ли покупать электрический обогреватель в Латвии
3 октября, 12:35 12:35
День выборов в Латвии: к 16:00 на выборах проголосовало в общей сложности 40,46% избирателей (дополняется)
Тарифы на тепло выросли: стоит ли покупать электрический обогреватель в Латвии
3 октября, 09:05 09:05
Выборы в Латвии пройдут при хорошей погоде: утром солнце, днем до +20°C
Тарифы на тепло выросли: стоит ли покупать электрический обогреватель в Латвии
2 октября, 20:03 20:03
Rail Baltica откладывают до 2034 года: страны Балтии рассчитывают получить от ЕС ещё €10 млрд
Тарифы на тепло выросли: стоит ли покупать электрический обогреватель в Латвии
2 октября, 18:30 18:30
Запчасти airBaltic перепродали с наценкой в €55 тысяч: KNAB передало дело прокуратуре
Выбор между центральным отоплением и электрическим обогревателем в квартире
2 октября, 16:52 16:52
Тарифы на тепло выросли: стоит ли покупать электрический обогреватель в Латвии

ЧП

Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 15:16
«Едва не стал вторым 11 сентября»: пассажиров рейса FlyDubai спасло чудо и решительность - НОВЫЕ ДЕТАЛИ и КАДРЫ
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 13:17
Самолёт падал быстрее, чем парашютист в свободном полёте: выяснились новые шокирующие детали инцидента на борту FlyDubai (ВИДЕО)
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
29 сентября, 14:27
Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии: задержаны родители его жены
ВИДЕО
29 сентября, 07:58
В Риге грузовик Rimi оказался в заборе, а у водителя не было прав
27 сентября, 18:57
Новая трагедия в Непале: лавина накрыла лагерь в Гималаях, найдены тела двух человек
26 сентября, 08:58
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи
25 сентября, 18:30
Мощный взрыв в центре Афин: обрушился двухэтажный дом, есть пострадавшие
25 сентября, 08:27
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк

Бизнес

Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
2 октября, 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
28 сентября, 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга

Культура

Еще один хит ABBA набрал миллиард прослушиваний на Spotify
3 октября, 13:50
Майкл Дуглас раскрыл тайный роман с Кэтлин Тёрнер, который они скрывали больше 40 лет
Еще один хит ABBA набрал миллиард прослушиваний на Spotify
3 октября, 10:20
От «Звёздных войн» до «Назад в будущее»: опубликован топ-10 самых увлекательных научно-фантастических фильмов
Еще один хит ABBA набрал миллиард прослушиваний на Spotify
2 октября, 20:56
Объявлена дата выхода «Острова сокровищ» с Хью Джекманом
2 октября, 19:33
Paramount и Warner Bros. объединятся под названием Skydance
2 октября, 17:31
«Форсаж» станет сериалом: премьеру планируют на 2028 год
2 октября, 14:00
Джон Малкович приедет в Ригу на гастроли: актер представит необычный спектакль о классической музыке
2 октября, 10:57
Латвия меняет правила отбора на «Евровидение»: победителя Supernova впервые определят только зрители
ВИДЕО
2 октября, 10:27
Еще один хит ABBA набрал миллиард прослушиваний на Spotify

Mixer

Восточный гороскоп на неделю с 5 по 11 октября: кого ждут деньги и новые знакомства
3 октября, 20:05
Фаршированные шампиньоны: что сделать, чтобы начинка не размокла
Восточный гороскоп на неделю с 5 по 11 октября: кого ждут деньги и новые знакомства
3 октября, 19:45
Гортензия отцвела: что нельзя срезать в октябре, чтобы не потерять цветение
Восточный гороскоп на неделю с 5 по 11 октября: кого ждут деньги и новые знакомства
3 октября, 19:05
Юмор за день и лучшие годы жизни
3 октября, 18:40
Не только измена: что трудно простить Тельцам и еще 4 знакам зодиака
3 октября, 18:10
Скорпионы, Девы, Козероги и Львы в гороскопе на воскресенье 4 октября
3 октября, 16:57
Бордовый снова в игре: 6 маникюров, которые идеально подходят для осени
3 октября, 16:27
Ретроградная Венера с 3 октября по 13 ноября 2026 года возвращает внимание к незавершённым любовным историям, самооценке и деньгам
3 октября, 15:58
Восточный гороскоп на неделю с 5 по 11 октября: кого ждут деньги и новые знакомства

Зеленая Лампа

«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
2 октября, 11:27
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для оплаты лечения 6-летнего сына
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
1 октября, 12:29
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь, чтобы он начал нормально говорить
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
30 сентября, 11:59
«Зеленая лампа»: маме 6-летнего Марка из Сигулды нужна помощь для лечения сына
29 сентября, 16:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Матвея полностью собрана нужная на лечение сумма
28 сентября, 23:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку из Сигулды нужна помощь для оплаты важной терапии
28 сентября, 17:58
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
27 сентября, 16:20
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
27 сентября, 11:39
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале

Спорт

11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат
2 октября, 18:56
После ухода Роналду сборная Португалии потеряла более 1,5 млн подписчиков в Instagram
11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат
2 октября, 11:58
Лионель Месси стал владельцем футбольного клуба «Эльденсе» - уже второго в Испании
11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат
1 октября, 19:00
Рекорд NBA на аукционе: майку Майкла Джордана продали за 12,26 млн долларов
1 октября, 16:27
Роналду уехал из сборной Португалии: тренер и глава федерации пытались его остановить
30 сентября, 10:27
Роналду остался в запасных впервые за 18 лет: конфликт в сборной Португалии
29 сентября, 12:27
Элвис Мерзликин сменил клуб НХЛ: латвийский вратарь переходит из Columbus в Toronto Maple Leafs
28 сентября, 22:40
В Риге открыли новый офис Федерации футбола - на церемонию приехал президент FIFA Джанни Инфантино
28 сентября, 20:28
11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас