Кристу Пайк подключили к ИВЛ после неудачной казни в США

Криста Пайк после неудачной попытки казни в американском штате Теннесси остается в критическом состоянии без сознания и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает Reuters со ссылкой на ее адвокатов.

По словам стороны защиты, врачи пытаются вывести из организма Пайк препарат, две дозы которого ей ввели во время процедуры. Адвокаты утверждают, что при инъекции возникли проблемы, а обе руки осужденной после попытки казни были «опухшими, обожженными и покрытыми волдырями». В судебном ходатайстве говорится, что препарат, предположительно, попал в ткани под кожей.

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Защита также заявила, что врачи заранее предупреждали о небольших венах Пайк и тромбоцитозе, которые могли осложнить установку катетеров.

«Ни в какой момент ни один член команды, проводившей казнь, не осознал, что катетеры были установлены неправильно или что вены лопнули и что пентобарбитал полностью или частично поступал в организм госпожи Пайк», - сказано в документе.

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По утверждению адвокатов, свидетели слышали, как во время процедуры женщина «плакала, хныкала и громко дышала на протяжении всей процедуры».

Подробности состояния осужденной защита изложила в экстренном ходатайстве в Канцлерский суд 20-го судебного округа Теннесси. Адвокаты потребовали обязать Департамент исправительных учреждений штата сохранить материалы, связанные с неудавшейся казнью.

Губернатор Теннесси Билл Ли ранее заявил, что процедура проводилась в соответствии с установленным в штате протоколом. После второго за год случая, когда смертный приговор не удалось привести в исполнение, он приостановил казни до конца 2026 года и распорядился провести независимую проверку.

Смертный приговор Пайк пытались привести в исполнение 30 сентября. Незадолго до процедуры апелляционный суд приостановил казнь, однако Верховный суд США отменил это решение. После введения двух доз препарата Пайк осталась жива и была доставлена в больницу. В случае исполнения приговора она стала бы первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 200 лет.