Испания вышла на протесты из-за дорогого жилья: возмущение усилило выселение 87-летней женщины

Тысячи людей 3 октября вышли на улицы испанских городов, требуя доступной аренды и защиты от выселений. Новую волну недовольства вызвал отказ парламента поддержать экстренные жилищные меры правительства Педро Санчеса. По всей стране было запланировано около 50 демонстраций.

В Мадриде участники протестов уже несколько дней поддерживают палаточный лагерь на площади Пуэрта-дель-Соль. Союз арендаторов призывает двигаться к всеобщей забастовке, однако о её согласованной дате пока не объявлено.

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В Валенсии произошли столкновения возле дворца искусств Палау-де-лес-Артс, где проходило мероприятие представителей рынка недвижимости. По сообщениям СМИ, часть протестующих убирала ограждения и бросала предметы в полицейских, а те применили резиновые пули сообщает reuters.com

Непосредственным поводом для массового возмущения стало выселение 87-летней Марии дель Кармен Абаскаль из квартиры в Мадриде, где она прожила почти 70 лет. Пенсионерка не смогла оплачивать резко выросшую аренду. Её история стала символом положения людей, которые рискуют потерять привычный дом из-за новых условий собственника.

После общественного резонанса компания - владелец квартиры начала договариваться о возвращении женщины на условиях сниженной аренды. Но протесты продолжились: участники требуют решения проблемы для всех арендаторов, а не только помощи в одном громком случае.

Правительство предложило два пакета экстренных мер. Они предусматривали защиту уязвимых жильцов от выселений, продление договоров аренды, повышение налогов на туристические квартиры и ограничения на покупку жилья инвестиционными фондами. Отдельный документ касался автоматического продления арендных договоров.

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2 октября парламент отклонил оба предложения: первое - 178 голосами против 172, второе - 184 против 166. Коалиция Санчеса не имеет собственного большинства. Против выступили Народная партия, Vox и каталонская Junts, поддержка которой была необходима правительству. Junts утверждает, что предложенные ограничения могут сократить предложение жилья и дополнительно поднять цены.

Причины протестов глубже одного выселения или парламентского голосования. Людей возмущает растущий разрыв между стоимостью жилья и возможностью его оплачивать. В крупных городах спрос превышает предложение, а доступных квартир и государственного арендного жилья недостаточно. В пояснении к правительственному декрету этот дефицит связывается, в частности, со спадом строительства после предыдущего жилищного кризиса и концентрацией спроса в крупных городах.

По данным Idealista, приведённым BBC, в 2025 году аренда в Испании подорожала на 8,5%, а в Мадриде - на 9,7%. Самыми дорогими городами для арендаторов остаются Барселона и Мадрид.

Протестующие также обвиняют инвестиционные фонды в превращении жилья в инструмент получения прибыли и требуют ограничить спекулятивные покупки. Туристическая аренда - ещё один предмет недовольства: участники движения добиваются мер, которые сохраняли бы квартиры для постоянных жителей.

Таким образом, спор идёт одновременно о цене аренды, праве оставаться в своём доме и способах увеличить предложение доступного жилья. Провал правительственных мер усилил давление на Санчеса и разговоры о досрочных выборах, но решение об их проведении пока не объявлено