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Австралиец выиграл в лотерею 100 000 долларов, но решил, что ему звонят мошенники

Австралиец выиграл в лотерею 100 000 долларов, но решил, что ему звонят мошенники

Житель Австралии выиграл 100 тысяч австралийских долларов в лотерею, однако новость о неожиданном богатстве сначала принял за очередную попытку мошенников.

Как сообщает The National Tribune со ссылкой на организатора лотереи The Lott, обладателем первого приза Lucky Lotteries Super Jackpot стал житель Бэнкстауна в штате Новый Южный Уэльс. Выигрышный билет участвовал в тираже №11106, состоявшемся 1 октября.

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Представители лотереи попытались позвонить победителю, чтобы сообщить ему приятную новость. Однако мужчина не ответил: из-за большого количества мошеннических звонков он старается не брать трубку, когда видит незнакомый номер.

Позже австралиец заметил пропущенный вызов, а следом получил электронное письмо с поздравлением. Но и оно его не убедило. Мужчина рассказал:

Сейчас так много мошеннических звонков и писем, поэтому я решил сначала проверить билет и убедиться в выигрыше, а уже потом перезвонить

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Оказалось, что никакого подвоха нет: его билет действительно принес ему 100 тысяч австралийских долларов. По словам победителя, прежде ему никогда не удавалось выиграть столь крупную сумму.

Билет мужчина приобрел через официальное приложение The Lott, выбрав одну случайную комбинацию.

Часть денег уже получила вполне конкретное предназначение. Австралиец рассказал, что много работает и давно не выбирался с женой за границу. Последний раз супруги путешествовали в 2019 году.

Теперь они собираются наверстать упущенное и отправиться в Камбоджу.

Lucky Lotteries Super Jackpot устроена по принципу розыгрыша: каждому билету соответствует уникальный номер, поэтому приз не приходится делить с другими победителями. Первый приз составляет гарантированные 100 тысяч австралийских долларов.

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