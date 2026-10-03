Американская полиция пригрозила пытать задержанных песнями Тейлор Свифт

Полиция американского города Гринсборо в штате Северная Каролина решила немного разнообразить общение с подписчиками и пообещала необычное «наказание» всем, кому не повезет оказаться задержанным: новые песни Тейлор Свифт на бесконечном повторе, сообщает Vice.

«Все, кого арестуют сегодня вечером, будут обязаны слушать новые песни Тейлор Свифт по кругу», - такое сообщение появилось 29 сентября в официальном аккаунте полицейского департамента Гринсборо в X.

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Those who are arrested tonight will be required to listen to Taylor Swift’s new songs on repeat. - Greensboro Police Department (@GSO_Police) September 29, 2026



Речь шла, разумеется, о шутке. Однако поклонники певицы восприняли ее очень по-разному.

Одни присоединились к веселью и дали понять, что подобная перспектива их совершенно не пугает. Другие обвинили полицейских в непрофессионализме и поинтересовались, почему правоохранительное ведомство вообще использует официальный аккаунт для подобных шуток.

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На одно из таких замечаний полиция ответила предельно лаконично: «Расслабьтесь. Это называется работа с общественностью».

Но на этом история не закончилась. Когда в комментариях стало особенно жарко, полицейские опубликовали еще одно сообщение:

Приносим извинения за то, что взбудоражили ботов Тейлор. Пожалуйста, продолжайте слушать «The Life of a Showgirl»

Представитель полиции позже объяснил, что ведомство пробует разные способы общения с местным сообществом и хочет показать, что за официальным учреждением стоят обычные люди, которые следят за теми же новостями и интернет-трендами и иногда могут позволить себе пошутить.

Повод для шутки появился несколькими днями ранее. 25 сентября Тейлор Свифт выпустила «The Life of a Showgirl: The Encore» - расширенную версию своего альбома «The Life of a Showgirl», вышедшего в октябре 2025 года.

В новое издание вошли четыре дополнительные композиции - «Patient Zero», «Cleveland!», «Pink Clouding» и «Babylon».

Судя по реакции в интернете, необычная «угроза» полиции сработала как минимум в одном отношении: о новых песнях Тейлор Свифт узнали даже те, кто совершенно не собирался их слушать.