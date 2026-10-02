В ОАЭ расследуют инцидент с Flydubai: проверяется версия теракта

В Объединенных Арабских Эмиратах началось официальное расследование инцидента на борту рейса Flydubai FZ1073 Дубай - Тель-Авив, который 30 сентября совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии.

Следователи намерены установить мотивы второго пилота и проверить, могли ли его действия быть связаны с террористической деятельностью.

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Генеральный прокурор ОАЭ Хамад Саиф Аль-Шамси распорядился сформировать специальную группу из сотрудников прокуратуры. Она работает совместно с Главным управлением гражданской авиации ОАЭ и другими компетентными ведомствами.

Как сообщает государственное информационное агентство WAM, следователям поручено собрать доказательства и установить все обстоятельства произошедшего, в том числе выяснить, была ли возможная атака заранее спланирована, действовал ли второй пилот по чьему-либо указанию и существовала ли связь с террористической деятельностью.

Власти ОАЭ особо призвали не делать выводов до завершения расследования и ориентироваться только на подтвержденную официальную информацию.

Расследованием занимаются именно ОАЭ, поскольку самолет зарегистрирован в этой стране и летал под ее флагом. В соответствии с законодательством Эмиратов их юрисдикция распространяется на преступления, совершенные на борту такого воздушного судна, даже если самолет в этот момент находился за пределами страны.

Нетаньяху рассказал о версии Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 1 октября, что, по имеющейся у израильской стороны информации, второй пилот подвергся радикальной исламистской идеологической обработке и, предположительно, намеревался разбить самолет.

При этом официальное расследование мотивов второго пилота продолжается, и власти ОАЭ пока не объявляли произошедшее террористическим актом.

По данным Reuters, подозреваемый является гражданином Омана. Он остается под стражей в Саудовской Аравии. Саудовские власти проводят первоначальное расследование, после чего он будет передан ОАЭ.прово

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Командир самолета продолжает восстанавливаться

Во время полета второй пилот напал с ножом на командира экипажа Смита Маччхара. Несмотря на тяжелое ранение, пилоту удалось открыть дверь кабины, после чего пассажиры и находившиеся на борту члены экипажа смогли вмешаться.

Самолет резко потерял высоту. Пассажиры обезвредили нападавшего, а находившиеся на борту в качестве пассажиров пилоты Flydubai взяли управление на себя и благополучно посадили Boeing 737 MAX 8 в Табуке в Саудовской Аравии.

На борту находились 174 человека. Катастрофы удалось избежать.

Маччхар был госпитализирован в Саудовской Аравии, а позднее перевезен в ОАЭ. Посольство Индии сообщило, что его состояние улучшается и он хорошо восстанавливается.

Пятерых пассажиров наградят за спасение самолета

Президент Израиля Ицхак Герцог объявил, что пять граждан страны, участвовавших в спасении самолета и людей на борту, будут представлены к Президентской награде за гражданский героизм.

Среди них Янив Хайун, который вместе с другими пассажирами ворвался в кабину и помог обезвредить второго пилота, Цвика Манес и Асаф Раджуан, а также врач Шота Мусаев, оказавший помощь тяжело раненному командиру самолета.

Пятой награжденной станет Тали Манес. По данным офиса президента Израиля, именно она услышала шум в кабине, первой предупредила остальных пассажиров и позвала на помощь.

Герцог заявил, что действия пассажиров помогли предотвратить катастрофу, и отдельно отметил мужество Смита Маччхара, который, несмотря на ранения, сумел открыть дверь кабины.