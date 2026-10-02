2 октября 2026, 08:57 Валерия Леонова

В ОАЭ расследуют инцидент с Flydubai: проверяется версия теракта

google news Подпишитесь на нас
В ОАЭ расследуют инцидент с Flydubai: проверяется версия теракта

В Объединенных Арабских Эмиратах началось официальное расследование инцидента на борту рейса Flydubai FZ1073 Дубай - Тель-Авив, который 30 сентября совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии.

Следователи намерены установить мотивы второго пилота и проверить, могли ли его действия быть связаны с террористической деятельностью.

Читайте нас также

Генеральный прокурор ОАЭ Хамад Саиф Аль-Шамси распорядился сформировать специальную группу из сотрудников прокуратуры. Она работает совместно с Главным управлением гражданской авиации ОАЭ и другими компетентными ведомствами.

Как сообщает государственное информационное агентство WAM, следователям поручено собрать доказательства и установить все обстоятельства произошедшего, в том числе выяснить, была ли возможная атака заранее спланирована, действовал ли второй пилот по чьему-либо указанию и существовала ли связь с террористической деятельностью.

Власти ОАЭ особо призвали не делать выводов до завершения расследования и ориентироваться только на подтвержденную официальную информацию.

Расследованием занимаются именно ОАЭ, поскольку самолет зарегистрирован в этой стране и летал под ее флагом. В соответствии с законодательством Эмиратов их юрисдикция распространяется на преступления, совершенные на борту такого воздушного судна, даже если самолет в этот момент находился за пределами страны.

Нетаньяху рассказал о версии Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 1 октября, что, по имеющейся у израильской стороны информации, второй пилот подвергся радикальной исламистской идеологической обработке и, предположительно, намеревался разбить самолет.

При этом официальное расследование мотивов второго пилота продолжается, и власти ОАЭ пока не объявляли произошедшее террористическим актом.

По данным Reuters, подозреваемый является гражданином Омана. Он остается под стражей в Саудовской Аравии. Саудовские власти проводят первоначальное расследование, после чего он   будет передан ОАЭ.прово

Читайте Mixer
В ОАЭ расследуют инцидент с Flydubai: проверяется версия теракта

Не будите кота - лучше найдите 3 отличия между картинками за 20 секунд
В ОАЭ расследуют инцидент с Flydubai: проверяется версия теракта

Смешные картинки на утро 2 октября и корпоратив
В ОАЭ расследуют инцидент с Flydubai: проверяется версия теракта

Львы, Козероги, Тельцы и Девы в гороскопе на пятницу 2 октября
В ОАЭ расследуют инцидент с Flydubai: проверяется версия теракта

Как приготовить тирамису в стакане и не размочить печенье

Командир самолета продолжает восстанавливаться

Во время полета второй пилот напал с ножом на командира экипажа Смита Маччхара. Несмотря на тяжелое ранение, пилоту удалось открыть дверь кабины, после чего пассажиры и находившиеся на борту члены экипажа смогли вмешаться.

Самолет резко потерял высоту. Пассажиры обезвредили нападавшего, а находившиеся на борту в качестве пассажиров пилоты Flydubai взяли управление на себя и благополучно посадили Boeing 737 MAX 8 в Табуке в Саудовской Аравии.

На борту находились 174 человека. Катастрофы удалось избежать.

Маччхар был госпитализирован в Саудовской Аравии, а позднее перевезен в ОАЭ. Посольство Индии сообщило, что его состояние улучшается и он хорошо восстанавливается.

Пятерых пассажиров наградят за спасение самолета

Президент Израиля Ицхак Герцог объявил, что пять граждан страны, участвовавших в спасении самолета и людей на борту, будут представлены к Президентской награде за гражданский героизм.

Среди них Янив Хайун, который вместе с другими пассажирами ворвался в кабину и помог обезвредить второго пилота, Цвика Манес и Асаф Раджуан, а также врач Шота Мусаев, оказавший помощь тяжело раненному командиру самолета.

Пятой награжденной станет Тали Манес. По данным офиса президента Израиля, именно она услышала шум в кабине, первой предупредила остальных пассажиров и позвала на помощь.

Герцог заявил, что действия пассажиров помогли предотвратить катастрофу, и отдельно отметил мужество Смита Маччхара, который, несмотря на ранения, сумел открыть дверь кабины.

google news Подпишитесь на нас
В ОАЭ расследуют инцидент с Flydubai: проверяется версия теракта

Психологический тест: выберите объятие не раздумывая - и узнайте, как…
В ОАЭ расследуют инцидент с Flydubai: проверяется версия теракта

Не будите кота - лучше найдите 3 отличия между картинками за 20 секунд

В мире

Женщина пережила две смертельные инъекции во время казни в Теннеси
2 октября, 08:57
В ОАЭ расследуют инцидент с Flydubai: проверяется версия теракта
1 октября, 21:20
Чем больше в стране домашних кошек, тем счастливее население: учёные изучили данные 93-х государств
Женщина пережила две смертельные инъекции во время казни в Теннеси
1 октября, 20:35 20:35
Протесты школьников во Франции переросли в беспорядки: горят здания, сотни задержанных
Женщина пережила две смертельные инъекции во время казни в Теннеси
1 октября, 20:07 20:07
Латвия и еще 12 стран ЕС призвали Брюссель сначала упростить старые правила, а потом принимать новые
Женщина пережила две смертельные инъекции во время казни в Теннеси
1 октября, 15:29 15:29
От семейного бизнеса до кабины Boeing: что известно о героическом пилоте Flydubai Смите Маччхаре
Женщина пережила две смертельные инъекции во время казни в Теннеси
1 октября, 14:59 14:59
Американский актер Брэдли Уитфорд получил звезду на Аллее славы в Голливуде
Женщина пережила две смертельные инъекции во время казни в Теннеси
1 октября, 14:29 14:29
«Я смотрю расследования авиакатастроф»: как израильский сантехник смог выровнять падающий самолет
Женщина пережила две смертельные инъекции во время казни в Теннеси
1 октября, 13:57 13:57
Американского рэпера P. Diddy снова отправили в изолятор после сообщений о его привилегиях в тюрьме
Женщина пережила две смертельные инъекции во время казни в Теннеси
1 октября, 13:32 13:32
Пентагон привлек Илона Маска к исследованию технологий будущего
Женщина пережила две смертельные инъекции во время казни в Теннеси
ВИДЕО
1 октября, 11:27 11:27
Трамп: Самолет Flydubai спас от крушения израильский сантехник
Женщина пережила две смертельные инъекции во время казни в Теннеси
1 октября, 10:58 10:58
Женщина пережила две смертельные инъекции во время казни в Теннеси

Латвия

Подешевело? С 1 октября в Латвии снизили акциз на бензин и дизельное топливо
2 октября, 08:29
В пятницу и субботу предвыборная агитация запрещена: БПБК напоминает о правилах
2 октября, 07:59
От +1 утром до +22 днем: в пятницу в Латвии будет солнечно и тепло
Подешевело? С 1 октября в Латвии снизили акциз на бензин и дизельное топливо
1 октября, 18:30 18:30
20 млн евро за километр: правительство Латвии установило предел расходов Rail Baltica
Подешевело? С 1 октября в Латвии снизили акциз на бензин и дизельное топливо
1 октября, 18:00 18:00
Трагический финал мотопарада в Елгаве: в больнице умер один из пострадавших байкеров
Подешевело? С 1 октября в Латвии снизили акциз на бензин и дизельное топливо
1 октября, 17:10 17:10
В Латвии ужесточили наказания за экологические преступления: до 10 лет тюрьмы
Подешевело? С 1 октября в Латвии снизили акциз на бензин и дизельное топливо
1 октября, 15:58 15:58
В Риге продлили время работы ночных приютов и расширили помощь людям без жилья
Подешевело? С 1 октября в Латвии снизили акциз на бензин и дизельное топливо
1 октября, 12:57 12:57
На выборах в Сейм уже сдали голоса как минимум 7,42% избирателей
Подешевело? С 1 октября в Латвии снизили акциз на бензин и дизельное топливо
1 октября, 11:57 11:57
Жители Латвии заметно реже пьют алкоголь ежедневно, чем в среднем по ЕС
Подешевело? С 1 октября в Латвии снизили акциз на бензин и дизельное топливо
1 октября, 10:28 10:28
Пластиковые права можно будет заменить цифровым документом в телефоне
Подешевело? С 1 октября в Латвии снизили акциз на бензин и дизельное топливо
1 октября, 08:58 08:58
В Латвии ожидается по-летнему теплый и солнечный день
Подешевело? С 1 октября в Латвии снизили акциз на бензин и дизельное топливо
1 октября, 08:29 08:29
Подешевело? С 1 октября в Латвии снизили акциз на бензин и дизельное топливо

ЧП

Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 15:16
«Едва не стал вторым 11 сентября»: пассажиров рейса FlyDubai спасло чудо и решительность - НОВЫЕ ДЕТАЛИ и КАДРЫ
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 13:17
Самолёт падал быстрее, чем парашютист в свободном полёте: выяснились новые шокирующие детали инцидента на борту FlyDubai (ВИДЕО)
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
29 сентября, 14:27
Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии: задержаны родители его жены
ВИДЕО
29 сентября, 07:58
В Риге грузовик Rimi оказался в заборе, а у водителя не было прав
27 сентября, 18:57
Новая трагедия в Непале: лавина накрыла лагерь в Гималаях, найдены тела двух человек
26 сентября, 08:58
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи
25 сентября, 18:30
Мощный взрыв в центре Афин: обрушился двухэтажный дом, есть пострадавшие
25 сентября, 08:27
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк

Бизнес

Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
28 сентября, 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
22 сентября, 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной

Культура

Дочь Брюса Уиллиса показала редкое новое фото с отцом
1 октября, 19:35
90-летний Вуди Аллен презентовал свой новый фильм: съемки начнутся 5 октября в Мадриде
Дочь Брюса Уиллиса показала редкое новое фото с отцом
30 сентября, 20:35
Грета Гарбо стала ИИ-звездой: цифровая копия легендарной актрисы появилась в рекламе
Дочь Брюса Уиллиса показала редкое новое фото с отцом
30 сентября, 16:30
Из-за суда архив записей британской группы Oasis сняли с аукциона
30 сентября, 16:00
P.Diddy ведет в тюрьме роскошный образ жизни
ВИДЕО
29 сентября, 19:27
Для тех, кто скучает по «Друзьям»: Netflix показал первый трейлер сериала о Мэттью Перри
ВИДЕО
29 сентября, 19:00
Спустя 50 лет Стиви Уандер открыл архив: вышли четыре неизвестные песни его золотой эпохи
29 сентября, 18:02
Голливуд придумал, как продать один фильм дважды: «Человек-паук» возвращается с новыми сценами
29 сентября, 17:02
Дочь Брюса Уиллиса показала редкое новое фото с отцом

Mixer

Женщина наносит крем на тыльную сторону кисти с пигментными пятнами
2 октября, 08:46
Пигментные пятна на руках: что помогает и почему лимон может навредить
Не проезжайте мимо этой подсказки: какие знаки цыганского гороскопа 2 октября смогут изменить день к лучшему
2 октября, 08:42
Психологический тест: выберите объятие не раздумывая - и узнайте, как глубоко вы впускаете людей в своё сердце
Не проезжайте мимо этой подсказки: какие знаки цыганского гороскопа 2 октября смогут изменить день к лучшему
2 октября, 07:59
Не будите кота - лучше найдите 3 отличия между картинками за 20 секунд
2 октября, 07:17
«Окей, Google, запомни, куда я положил паспорт»: новая функция Android против вечных поисков
2 октября, 07:05
Сковорода вместо духовки: готовим торт со сметанным кремом
2 октября, 06:22
От сердцеедов до тех, кому чаще разбивают сердце: рейтинг всех знаков зодиака
2 октября, 06:07
Смешные картинки на утро 2 октября и корпоратив
2 октября, 05:38
Не проезжайте мимо этой подсказки: какие знаки цыганского гороскопа 2 октября смогут изменить день к лучшему

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться
1 октября, 12:29
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь, чтобы он начал нормально говорить
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться
30 сентября, 11:59
«Нам нельзя останавливаться»: маме 6-летнего Марка из Сигулды нужна помощь для лечения сына
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться
29 сентября, 16:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Матвея полностью собрана нужная на лечение сумма
28 сентября, 23:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку из Сигулды нужна помощь для оплаты важной терапии
28 сентября, 17:58
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
27 сентября, 16:20
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
27 сентября, 11:39
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
25 сентября, 12:29
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться

Спорт

Приехал массажистом, а пришлось выйти на старт ЧМ: необычная история сборной Словакии
1 октября, 19:00
Рекорд NBA на аукционе: майку Майкла Джордана продали за 12,26 млн долларов
Приехал массажистом, а пришлось выйти на старт ЧМ: необычная история сборной Словакии
1 октября, 16:27
Роналду уехал из сборной Португалии: тренер и глава федерации пытались его остановить
Приехал массажистом, а пришлось выйти на старт ЧМ: необычная история сборной Словакии
30 сентября, 10:27
Роналду остался в запасных впервые за 18 лет: конфликт в сборной Португалии
29 сентября, 12:27
Элвис Мерзликин сменил клуб НХЛ: латвийский вратарь переходит из Columbus в Toronto Maple Leafs
28 сентября, 22:40
В Риге открыли новый офис Федерации футбола - на церемонию приехал президент FIFA Джанни Инфантино
28 сентября, 20:28
11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат
28 сентября, 19:57
Аргентина готовится к «последнему танцу» Месси: билеты на матч разлетелись почти мгновенно
28 сентября, 14:07
Приехал массажистом, а пришлось выйти на старт ЧМ: необычная история сборной Словакии
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас