В Финляндии неизвестные проникли в дома почти 20 депутатов - и ничего не украли

yle.fi

Полиция Хельсинки расследует серию случаев проникновения в дома финских парламентариев. Неизвестные не взламывали двери и окна и ничего не брали, но в некоторых случаях оставляли после себя заметные следы своего присутствия. Об этом рассказывает Yle.

По словам спикера парламента Финляндии Юсси Халла-ахо, среди депутатов, в чьи дома проникали неизвестные, был и вице-спикер Паулу Рисикко. Эти депутаты представляют разные политические объединения.

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В домах не было следов взлома. При этом хозяева замечали, что входная дверь после их отсутствия оставалась открытой или в доме был включен свет, хотя перед уходом они точно его выключили.

Халла-ахо считает, что неизвестные намеренно дают понять владельцам домов, что побывали внутри. По его словам, в разных случаях были схожие обстоятельства, однако раскрывать подробности он не стал, поскольку расследование продолжается.

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Расследованием занимаются полиция Хельсинки и Национальное бюро расследований Финляндии (NBI).

Президент Финляндии Александр Стубб назвал произошедшее прямой угрозой государственному устройству.

«Нападение на парламентария - это нападение на саму демократию», - заявил Стубб.

На фото: Паула Рисикко (слева) и Юсси Халла-ахо (справа) прокомментировали предполагаемые взломы во время пресс-конференции в четверг.