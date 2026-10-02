Тайна длиной в 217 лет: нейросеть GPT-6 Astra расшифровала секретное письмо Наполеона

The Telegraph

Нейросеть GPT-6 Astra помогла расшифровать письмо, отправленное в 1809 году Наполеоном Бонапартом генералу Огюсту де Мармону. Содержание послания оставалось неизвестным 217 лет. Об этом рассказывает The Telegraph.

Письмо было отправлено накануне войны Франции с Австрией. В нем содержалась информация о расположении французских и союзных войск, а также о передвижениях австрийской армии.

Читайте нас также Google News Facebook

Послание состоит примерно из 1300 зашифрованных символов. В нем использовались цифры, буквы и придуманные знаки. Ключ к шифру не сохранился, поэтому полностью прочитать письмо до сих пор не удавалось.

Расшифровкой занимался инженер по искусственному интеллекту Картер Черч из компании SentinelOne. Он использовал GPT-6 Astra, которая сначала распознала символы на сохранившейся копии письма, а затем помогла подобрать значения неизвестных знаков.

Читайте

Для этого нейросеть проверяла разные варианты слов и сопоставляла их с французскими текстами того времени, в том числе с работами Мармона.

На всю работу потребовалось около шести часов. По словам Черча, теоретически расшифровать письмо можно было и вручную, но это потребовало бы большого объема кропотливой работы.

Ранее Черч никогда не занимался расшифровкой исторических шифров. Он решил попробовать GPT-6 Astra после того, как узнал о другом случае использования нейросети для расшифровки зашифрованного сообщения немецкой армии времен Второй мировой войны. На эту работу тогда потребовалось около 10 часов.