2 октября 2026, 20:32

Капитан Flydubai пришел в себя и рассказал о нападении второго пилота

Капитан Flydubai пришел в себя и рассказал о нападении второго пилота

Капитан Flydubai Смит Маччхар, получивший тяжелые ранения во время попытки захвата самолета, впервые рассказал о произошедшем.

По его словам, несмотря на ранения, он продолжал сопротивляться второму пилоту, поскольку понимал, что в противном случае могут погибнуть все находившиеся на борту.

Читайте нас также

Инцидент произошел 30 сентября на рейсе FZ 1073, направлявшемся в Тель-Авив. Второй пилот напал на Маччхара в кабине. Самолет начал терять управление, однако нескольким пассажирам удалось ворваться в кабину и обезвредить нападавшего. Управление взяли на себя другие пилоты, находившиеся на борту, после чего самолет совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии.

«В тот момент я боролся за свою жизнь. Я был настолько тяжело ранен, что упал. Я думал: а что, если я не смогу подняться?» - рассказал Маччхар премьер-министру Индии Нарендре Моди во время видеозвонка.

По словам пилота, он летает уже 17 лет, 11 из них он - командир воздушного судна. «Даже с закрытыми глазами я буду знать, что происходит у меня с самолетом», - говорит пилот. Поэтому, лежа на полу кабины, он понял, что самолет падает.

«Когда я лежал на полу, я чувствовал, что самолет идет вниз. Я точно понимал, чем это закончится. Дверь была совсем рядом. И хотя меня продолжали избивать, я просто открыл ее. Тогда вошли остальные. И их роль во всем произошедшем была не меньше моей. Да, я делал это, чтобы спасти собственную жизнь. Но одновременно я понимал, что не могу позволить всем этим людям погибнуть. После этого люди здесь… Мне оказали такую помощь и медицинскую поддержку, что лучше просто невозможно представить».

Читайте Mixer
Капитан Flydubai пришел в себя и рассказал о нападении второго пилота

Хек под хрустящей крошкой: как не пересушить рыбу в духовке
Капитан Flydubai пришел в себя и рассказал о нападении второго пилота

Тельцы, Водолеи, Девы и Львы в гороскопе на выходные 3-4 октября
Капитан Flydubai пришел в себя и рассказал о нападении второго пилота

Юмор за день и золотая свадьба
Капитан Flydubai пришел в себя и рассказал о нападении второго пилота

Мини-киши с овощами: как не размочить слоёное тесто

Маччхар потерял большое количество крови и получил тяжелые ранения. Первоначально ему оказали помощь в Саудовской Аравии, затем перевезли в больницу Абу-Даби, где он продолжает лечение.

Подозреваемого второго пилота также перевезли из Саудовской Аравии в ОАЭ, где в отношении него ведется расследование по делу о терроризме. Советник президента ОАЭ по дипломатическим вопросам Анвар Гаргаш назвал произошедшее «опасным террористическим актом».

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, подозреваемый - гражданин Омана. Между Оманом и Израилем нет официальных дипломатических отношений, и пока неизвестно, каким образом он получил разрешение выполнять рейс в Израиль.

Личность второго пилота власти пока не раскрыли. Его мотив и использованное при нападении оружие официально также не установлены. Нетаньяху предположил, что это мог быть нож или топор. По его словам, нападавший подвергся «исламистской радикальной идеологической обработке», однако возможные связи с Ираном или другими сторонами пока не установлены.

Президент США Дональд Трамп также предположил, что подозреваемый может быть связан с Ираном, но не привел доказательств этого утверждения.

 

google news Подпишитесь на нас
Капитан Flydubai пришел в себя и рассказал о нападении второго пилота

Тельцы, Водолеи, Девы и Львы в гороскопе на выходные 3-4 октября
Капитан Flydubai пришел в себя и рассказал о нападении второго пилота

Юмор за день и золотая свадьба

В мире

Чем больше в стране домашних кошек, тем счастливее население: учёные изучили данные 93-х государств
2 октября, 20:32
Капитан Flydubai пришел в себя и рассказал о нападении второго пилота
2 октября, 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Чем больше в стране домашних кошек, тем счастливее население: учёные изучили данные 93-х государств
2 октября, 16:32 16:32
Тайна длиной в 217 лет: нейросеть GPT-6 Astra расшифровала секретное письмо Наполеона
Чем больше в стране домашних кошек, тем счастливее население: учёные изучили данные 93-х государств
2 октября, 15:00 15:00
В Финляндии неизвестные проникли в дома почти 20 депутатов - и ничего не украли
Чем больше в стране домашних кошек, тем счастливее население: учёные изучили данные 93-х государств
2 октября, 14:30 14:30
Что пошло не так при казни Кристы Пайк и могут ли ее казнить снова
Чем больше в стране домашних кошек, тем счастливее население: учёные изучили данные 93-х государств
2 октября, 13:35 13:35
Правительство Марокко впервые в истории возглавила женщина
Чем больше в стране домашних кошек, тем счастливее население: учёные изучили данные 93-х государств
ВИДЕО
2 октября, 10:27 10:27
Еще один хит ABBA набрал миллиард прослушиваний на Spotify
Чем больше в стране домашних кошек, тем счастливее население: учёные изучили данные 93-х государств
2 октября, 09:58 09:58
Во Франции из-за протестов закрывают около 400 школ: задержаны почти 2000 человек
Чем больше в стране домашних кошек, тем счастливее население: учёные изучили данные 93-х государств
2 октября, 09:28 09:28
Джим Керри тайно женился через 30 лет после своего предыдущего брака
Чем больше в стране домашних кошек, тем счастливее население: учёные изучили данные 93-х государств
2 октября, 08:57 08:57
В ОАЭ расследуют инцидент с Flydubai: проверяется версия теракта
Чем больше в стране домашних кошек, тем счастливее население: учёные изучили данные 93-х государств
1 октября, 21:20 21:20
Чем больше в стране домашних кошек, тем счастливее население: учёные изучили данные 93-х государств

Латвия

20 млн евро за километр: правительство Латвии установило предел расходов Rail Baltica
2 октября, 20:03
Rail Baltica откладывают до 2034 года: страны Балтии рассчитывают получить от ЕС ещё €10 млрд
2 октября, 18:30
Запчасти airBaltic перепродали с наценкой в €55 тысяч: KNAB передало дело прокуратуре
Выбор между центральным отоплением и электрическим обогревателем в квартире
2 октября, 16:52 16:52
Тарифы на тепло выросли: стоит ли покупать электрический обогреватель в Латвии
20 млн евро за километр: правительство Латвии установило предел расходов Rail Baltica
2 октября, 16:05 16:05
На выборах в Сейм Латвии досрочно проголосовали 11,38% избирателей
20 млн евро за километр: правительство Латвии установило предел расходов Rail Baltica
2 октября, 15:30 15:30
Аэропорт Риги расширяет грузовые возможности: реконструкция четвертого перрона выполнена на 40%
20 млн евро за километр: правительство Латвии установило предел расходов Rail Baltica
2 октября, 13:00 13:00
В Детской больнице в 2027 году запустят биобанк и программу длительного наблюдения за пациентами
20 млн евро за километр: правительство Латвии установило предел расходов Rail Baltica
2 октября, 11:27 11:27
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для оплаты лечения 6-летнего сына
20 млн евро за километр: правительство Латвии установило предел расходов Rail Baltica
2 октября, 10:57 10:57
Латвия меняет правила отбора на «Евровидение»: победителя Supernova впервые определят только зрители
20 млн евро за километр: правительство Латвии установило предел расходов Rail Baltica
2 октября, 08:29 08:29
В пятницу и субботу предвыборная агитация запрещена: БПБК напоминает о правилах
20 млн евро за километр: правительство Латвии установило предел расходов Rail Baltica
2 октября, 07:59 07:59
От +1 утром до +22 днем: в пятницу в Латвии будет солнечно и тепло
20 млн евро за километр: правительство Латвии установило предел расходов Rail Baltica
1 октября, 18:30 18:30
20 млн евро за километр: правительство Латвии установило предел расходов Rail Baltica

ЧП

Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 15:16
«Едва не стал вторым 11 сентября»: пассажиров рейса FlyDubai спасло чудо и решительность - НОВЫЕ ДЕТАЛИ и КАДРЫ
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 13:17
Самолёт падал быстрее, чем парашютист в свободном полёте: выяснились новые шокирующие детали инцидента на борту FlyDubai (ВИДЕО)
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
29 сентября, 14:27
Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии: задержаны родители его жены
ВИДЕО
29 сентября, 07:58
В Риге грузовик Rimi оказался в заборе, а у водителя не было прав
27 сентября, 18:57
Новая трагедия в Непале: лавина накрыла лагерь в Гималаях, найдены тела двух человек
26 сентября, 08:58
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи
25 сентября, 18:30
Мощный взрыв в центре Афин: обрушился двухэтажный дом, есть пострадавшие
25 сентября, 08:27
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк

Бизнес

Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
2 октября, 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
28 сентября, 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга

Культура

Из-за суда архив записей британской группы Oasis сняли с аукциона
2 октября, 19:33
Paramount и Warner Bros. объединятся под названием Skydance
Из-за суда архив записей британской группы Oasis сняли с аукциона
2 октября, 17:31
«Форсаж» станет сериалом: премьеру планируют на 2028 год
Из-за суда архив записей британской группы Oasis сняли с аукциона
2 октября, 14:00
Джон Малкович приедет в Ригу на гастроли: актер представит необычный спектакль о классической музыке
2 октября, 10:57
Латвия меняет правила отбора на «Евровидение»: победителя Supernova впервые определят только зрители
ВИДЕО
2 октября, 10:27
Еще один хит ABBA набрал миллиард прослушиваний на Spotify
1 октября, 19:35
90-летний Вуди Аллен презентовал свой новый фильм: съемки начнутся 5 октября в Мадриде
30 сентября, 20:35
Грета Гарбо стала ИИ-звездой: цифровая копия легендарной актрисы появилась в рекламе
30 сентября, 16:30
Из-за суда архив записей британской группы Oasis сняли с аукциона

Mixer

Хрустящий хлеб, сочные помидоры и бальзамический крем: закуска, которая исчезает со стола первой
2 октября, 20:05
Хек под хрустящей крошкой: как не пересушить рыбу в духовке
Хрустящий хлеб, сочные помидоры и бальзамический крем: закуска, которая исчезает со стола первой
2 октября, 19:31
Тельцы, Водолеи, Девы и Львы в гороскопе на выходные 3-4 октября
Хрустящий хлеб, сочные помидоры и бальзамический крем: закуска, которая исчезает со стола первой
2 октября, 19:05
Юмор за день и золотая свадьба
2 октября, 18:41
Мини-киши с овощами: как не размочить слоёное тесто
2 октября, 18:10
Стрельцы, Скорпионы, Тельцы и Весы в гороскопе на субботу 3 октября
2 октября, 16:58
Выберите дверной коврик - тест покажет, где заканчивается ваше терпение и начинается чужая наглость
2 октября, 16:27
16 фотографий, которые выглядят так, будто их специально снимали для обложки альбома
2 октября, 15:58
Хрустящий хлеб, сочные помидоры и бальзамический крем: закуска, которая исчезает со стола первой

Зеленая Лампа

«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
2 октября, 11:27
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для оплаты лечения 6-летнего сына
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
1 октября, 12:29
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь, чтобы он начал нормально говорить
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
30 сентября, 11:59
«Зеленая лампа»: маме 6-летнего Марка из Сигулды нужна помощь для лечения сына
29 сентября, 16:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Матвея полностью собрана нужная на лечение сумма
28 сентября, 23:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку из Сигулды нужна помощь для оплаты важной терапии
28 сентября, 17:58
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
27 сентября, 16:20
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
27 сентября, 11:39
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале

Спорт

11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат
2 октября, 18:56
После ухода Роналду сборная Португалии потеряла более 1,5 млн подписчиков в Instagram
11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат
2 октября, 11:58
Лионель Месси стал владельцем футбольного клуба «Эльденсе» - уже второго в Испании
11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат
1 октября, 19:00
Рекорд NBA на аукционе: майку Майкла Джордана продали за 12,26 млн долларов
1 октября, 16:27
Роналду уехал из сборной Португалии: тренер и глава федерации пытались его остановить
30 сентября, 10:27
Роналду остался в запасных впервые за 18 лет: конфликт в сборной Португалии
29 сентября, 12:27
Элвис Мерзликин сменил клуб НХЛ: латвийский вратарь переходит из Columbus в Toronto Maple Leafs
28 сентября, 22:40
В Риге открыли новый офис Федерации футбола - на церемонию приехал президент FIFA Джанни Инфантино
28 сентября, 20:28
11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас