ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ

Европейская комиссия начала процедуру нарушения права ЕС против Латвии из-за недостаточно действенных наказаний за нарушения правил предоставления налоговой информации. Стране дали два месяца, чтобы ответить на претензии и устранить выявленные недостатки.

Аналогичные процедуры открыты против Германии, Эстонии, Литвы и Венгрии. Решение опубликовано 1 октября в очередном пакете сообщений Еврокомиссии. Претензии касаются выполнения директивы об административном сотрудничестве в налоговой сфере - DAC, пишет europa.eu

Читайте нас также Google News Facebook

Почему Еврокомиссия считает штрафы недостаточными

По оценке ЕК, действующие наказания слишком малы, чтобы удерживать международные группы компаний и участников агрессивного трансграничного налогового планирования от нарушения правил.

Кроме того, системы штрафов недостаточно учитывают тяжесть и масштаб нарушения, его повторяемость, финансовые возможности нарушителя и выгоду от несоблюдения требований. Комиссия требует, чтобы наказания были эффективными, соразмерными и сдерживающими. Конкретные суммы новых штрафов в сообщении не указаны.

За какие нарушения могут усилить ответственность

Речь идёт о предоставлении сведений, необходимых для обмена информацией между налоговыми службами стран ЕС.

Один из примеров - сообщения о трансграничных налоговых схемах по правилам DAC6. Как поясняет Служба государственных доходов Латвии (VID), такие схемы затрагивают несколько стран и имеют установленные признаки потенциально агрессивного налогового планирования. В частности, они могут использовать различия национального законодательства для получения налоговых преимуществ или затруднять раскрытие истинного выгодополучателя.

Сообщать о них должны соответствующие посредники, а в предусмотренных случаях - сами налогоплательщики. При этом обычная сделка с зарубежным партнёром сама по себе не создаёт обязанности подать такое сообщение: необходимо соответствие установленным критериям.

Читайте

Какие штрафы действуют в Латвии

Латвийский закон «О налогах и пошлинах» предусматривает штраф до 3200 евро за нарушение срока или порядка подачи сообщения о трансграничных схемах.

За нарушения при предоставлении отчёта международной группы компаний по странам штраф может составлять до 1% годового оборота, но также ограничен 3200 евро. Эти суммы относятся к нарушениям отчётности; ответственность за доказанное уклонение от уплаты налогов регулируется отдельно.

Требования Еврокомиссии могут привести к пересмотру максимальных штрафов и порядка их назначения в Латвии. Возможные изменения будут зависеть от ответа властей и выбранных законодательных решений. Новые размеры наказаний пока не объявлены.

Что будет дальше

Латвия получила официальное уведомление - это начальная стадия процедуры. Если ответ не удовлетворит Еврокомиссию, следующим шагом может стать мотивированное заключение с требованием выполнить обязательства по праву ЕС.

В дальнейшем дело может дойти до Суда ЕС. Финансовые санкции против государства возможны на последующих этапах, в частности при неисполнении судебного решения. Нынешний двухмесячный срок не означает автоматического назначения штрафа Латвии.

Для бизнеса решение ЕК пока не меняет действующие штрафы. Однако компаниям и посредникам, на которых распространяются обязанности международной налоговой отчётности, следует учитывать: ответственность за несвоевременное или ненадлежащее предоставление сведений может стать строже.