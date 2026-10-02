Что пошло не так при казни Кристы Пайк и могут ли ее казнить снова

Властям штата Теннесси в США не удалось привести в исполнение смертный приговор Кристе Пайк, осужденной за убийство. Она пережила две смертельные инъекции пентобарбитала и сейчас находится в больнице в критическом состоянии. Об этом сообщает ВВС.

Губернатор штата Теннесси Билл Ли распорядился провести независимую проверку и приостановил исполнение смертных казней в Теннесси до конца года.

Читайте нас также Google News Facebook

Криста Пайк, которой сейчас 50 лет, была приговорена к смертной казни в 1996 году за убийство 19-летней Коллин Слеммер, совершенное годом ранее.

Казнь Пайк в штате Теннесси была назначена на вечер среды по местному времени. Верховный суд США разрешил применение смертельных инъекций в самый последний момент. Пайк ввели две дозы пентобарбитала, однако, по словам ее адвокатов, это не остановило сердцебиение, и было слышно, как она храпит.

По данным информационного агентства Associated Press, в протоколе штата четко не прописано, как следует действовать, если заключенный остается жив после введения второй дозы.

Департамент исправительных учреждений штата Теннесси выступил в защиту примененного метода, отметив, что «протокол не предусматривает никаких дополнительных процедур, выходящих за рамки тех, что были выполнены».

Власти пока не сообщили, будут ли они предпринимать новую попытку привести смертный приговор Пайк в исполнение. Они также не объяснили, почему введенная ей доза препарата не оказалась смертельной.

Противники смертной казни говорят, что трудно понять, что именно пошло не так, поскольку часть процедуры проходила за ширмой. Майя Фоа, глава международной правозащитной организации Reprieve, заявила: «Применение смертельной инъекции на каждом этапе сопряжено с секретностью, призванной скрыть жестокость действий государства, лишающего человека жизни».

Департамент исправительных учреждений Теннесси сообщил, что Пайк перевезли в медицинское учреждение за пределами тюрьмы, а один из ее адвокатов в среду заявил, что в больнице пытаются спасти ей жизнь.

В четверг адвокат Рэнди Спайви сообщил журналистам: «У нас пока нет информации о прогнозах врачей или каких-либо подробных сведений о состоянии ее здоровья».

Доктор Джоэл Зивот, профессор Медицинской школы Университета Эмори, заявил ВВС по электронной почте: «Вполне вероятно, что из-за задержки с началом реанимационных мероприятий у нее возникнет повреждение головного мозга».

Что такое пентобарбитал?

Пентобарбитал - сильнодействующее седативное средство, замедляющее процессы в организме, в том числе работу нервной системы. Врачи иногда применяют его для лечения определенных заболеваний, однако в высоких дозах он может использоваться в качестве препарата для смертельной инъекции.

Читайте

В ходе проверки, проведенной федеральным правительством США при администрации Байдена, были высказаны опасения, что этот препарат может причинять «ненужную боль и страдания», что поднимает вопрос о его применении для смертельных инъекций.

Администрация Байдена запретила использовать пентобарбитал при федеральных казнях, однако это решение не является обязательным для отдельных штатов - например, Теннесси, - которые вправе самостоятельно выбирать методы приведения смертного приговора в исполнение.

В последние годы властям штатов стало сложнее получать некоторые препараты, необходимые для проведения смертельных казней, поскольку фармацевтические компании выступают против использования своей продукции в подобных целях.

Департамент исправительных учреждений штата Теннесси не дал конкретного ответа на заявление адвокатов Пайк о том, что использованный пентобарбитал был «деградировавшим», то есть утратившим свои свойства.

В заявлении ведомства отмечается, что препарат для смертельной инъекции «неизменно демонстрировал эффективность».

Случалось ли такое раньше?

По словам Джона Миллса, адвоката, работающего с приговоренными к смерти заключенными, Верховный суд США в прошлом не препятствовал повторным попыткам привести смертный приговор в исполнение.

В 2024 году суд разрешил штату Алабама провести повторную казнь Кеннета Юджина Смита с использованием экспериментального метода удушения азотом, вызывающего кислородное голодание, после того, как двумя годами ранее не удалась попытка казнить его с помощью смертельной инъекции.

В 1947 году решение Верховного суда позволило властям штата Луизиана повторно отправить на электрический стул подростка Уилли Фрэнсиса. Первая попытка его казни, предпринятая, когда ему было 17 лет, оказалась неудачной. Суд постановил, что повторная казнь не нарушает конституционных запретов на повторное привлечение к ответственности за одно и то же деяние или на применение жестоких и необычных наказаний. В итоге Фрэнсис был казнен в возрасте 18 лет.

В Теннесси это тоже не первый случай, когда казнь пошла не по плану.

В мае была отложена казнь Тони Каррутерса, осужденного за похищение и убийство трех человек в 1994 году: персонал не смог найти вену для введения смертельной инъекции. Губернатор предоставил ему отсрочку исполнения приговора сроком на один год.

По данным Центра информации о смертной казни (Death Penalty Information Center), в 2022 году более трети казней в США были неудачными или сопровождались серьезными проблемами.