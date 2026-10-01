Женщина пережила две смертельные инъекции во время казни в Теннеси

Заключенная из Теннеси Криста Пайк пережила две инъекции пентобарбитала, сделанные во время исполнения смертного приговора. После процедуры женщину доставили в больницу, а ее адвокаты потребовали немедленно остановить казнь.

Исполнение приговора перед началом уже откладывали примерно на час. Федеральный апелляционный суд заявил, что ему необходимо дополнительное время для рассмотрения доводов защиты, выступавшей против казни Пайк.

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Несмотря на это, процедуру продолжили. По словам адвокатов заключенной, после двух инъекций женщина потеряла сознание, однако ее сердце продолжало биться.

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«Пайк потеряла сознание и ее сердце все еще бьется, слышен ее храп», - сказано в заявлении адвокатов.

Один из представителей Пайк сообщил Би-би-си, что 50-летней женщине проводят реанимационные мероприятия. По его словам, перед этим ей ввели две дозы пентобарбитала - сильнодействующего снотворного, которое используют при исполнении смертных приговоров.

Адвокаты Пайк обратились с экстренной просьбой прекратить казнь уже во время процедуры. Власти штата при этом действовали во исполнение смертного приговора, утвержденного Верховным судом США.