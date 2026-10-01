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«Я смотрю расследования авиакатастроф»: как израильский сантехник смог выровнять падающий самолет

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«Я смотрю расследования авиакатастроф»: как израильский сантехник смог выровнять падающий самолет

Новые подробности появились после чрезвычайного происшествия на борту самолета Flydubai, летевшего 30 сентября из Дубая в Тель-Авив. Израильский пассажир Янив Хаюн рассказал, как вместе с другими людьми проник в кабину, обезвредил нападавшего и на короткое время взялся за штурвал резко снижавшегося Boeing 737 MAX 8.

Об этом сообщают Reuters и израильский Ynet.

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После возвращения пассажиров в Израиль Хаюн встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. На встречу он пришел в той же белой футболке, на которой оставались следы крови.

По словам Хаюна, он понял, что происходит что-то серьезное, когда самолет начал резко терять высоту. Люди кричали, в салоне погас свет.

Вместе с другими пассажирами он попытался попасть в кабину. Открыть дверь было сложно: рядом с ней находился раненый командир экипажа. Перед тем как потерять сознание, пилот сумел разблокировать дверь изнутри.

Когда Хаюн оказался в кабине, по его словам, ни в одном из пилотских кресел никого не было. Командир лежал на полу, а второй пилот находился возле приборной панели.

Хаюн схватил его, применил удушающий захват и вытащил из кабины. Другие пассажиры помогли прижать мужчину к полу и обездвижить его.

Затем Хаюн вернулся в кабину.

«Я потянул за штурвал», - рассказал он Нетаньяху.

Премьер переспросил, действительно ли пассажир сам взялся за управление самолетом.

«Я смотрю «Расследования авиакатастроф», господин премьер-министр», - ответил Хаюн.

По его словам, после этого самолет начал выравниваться. Вскоре в кабину пришел профессиональный пилот, находившийся на борту в качестве пассажира, и взял управление на себя.

Как рассказали другие пассажиры, на борту оказались два пилота Flydubai, которые не входили в работавший в тот момент экипаж. Именно они впоследствии управляли самолетом и благополучно посадили его в Табуке на северо-западе Саудовской Аравии.

Трамп рассказал историю в Белом доме

О необычном поступке Хаюна рассказал журналистам и президент США Дональд Трамп после разговора с Нетаньяху.

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Трамп назвал пассажира израильским сантехником, который никогда прежде не управлял самолетом. Однако ворвался в кабину, помог вытащить нападавшего, а затем взялся за управление снижавшимся самолетом.

Трамп особенно удивился тому, что необходимые действия пассажир, по его собственным словам, запомнил благодаря телевизионной программе о расследованиях авиакатастроф.

Президент США назвал произошедшее «невероятной историей». При этом он отдельно оговорился, что пересказывает полученную от Нетаньяху и других источников информацию и не может самостоятельно подтвердить все ее детали.

Самолет потерял тысячи метров высоты

Рейс FZ1073 вылетел из Дубая в Тель-Авив утром 30 сентября.

По данным Flightradar24, самолет поднялся примерно до 34 000 футов - более 10 километров, после чего начал резко снижаться. В течение нескольких минут он потерял тысячи метров высоты.

Сначала экипаж передал код 7700, означающий общую чрезвычайную ситуацию, а затем 7500 - сигнал о незаконном вмешательстве на борту.

Как заявил Нетаньяху, второй пилот напал на командира экипажа и нанес ему ножевые ранения, после чего, предположительно, попытался направить самолет к земле.

Раненый командир - гражданин Индии Смит Маччхар. Его доставили в больницу в Саудовской Аравии. По данным индийских властей, его состояние стабильное.

Нападавшего после посадки задержали саудовские власти. Его допрашивают. Причины и мотивы произошедшего официально пока не установлены.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее попыткой джихадистского теракта. Однако расследование продолжается, и окончательных выводов о мотиве подозреваемого пока нет.

Flydubai после инцидента временно приостановила полеты в Тель-Авив. Авиакомпания подчеркивает, что расследование продолжается и делать окончательные выводы о причинах и мотивах произошедшего преждевременно.

Пассажиров FZ1073 впоследствии доставили резервным самолетом в аэропорт Бен-Гурион. В Израиле Хаюна и других людей, помогавших обезвредить нападавшего, встретили как героев.

google news Подпишитесь на нас
«Я смотрю расследования авиакатастроф»: как израильский сантехник смог выровнять падающий самолет

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