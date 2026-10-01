Великобритания может пересмотреть Brexit

Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем заявил, что Brexit принёс стране больше вреда, чем пользы. Теперь правительство готово рассмотреть сразу несколько вариантов сближения с Евросоюзом - от сохранения нынешних отношений до возможного возвращения в ЕС.

Свои предложения Лондон рассчитывает представить к следующему саммиту Великобритания - ЕС, который ожидается в конце ноября или вскоре после него. Власти хотят сравнить последствия каждого сценария и оценить, насколько реалистично его реализовать, пишет The Guardian

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В интервью Би-би-си Бёрнем назвал четыре варианта будущих отношений с Брюсселем. Речь идёт о сохранении нынешнего положения, вступлении в таможенный союз, возвращении на единый европейский рынок и полноценном восстановлении членства в Евросоюзе.

По словам премьера, Brexit не дал обещанного контроля над иммиграцией и одновременно ограничил возможности Великобритании управлять собственной экономикой. Теперь правительство намерено заново оценить преимущества и недостатки разных моделей сотрудничества.

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Для Лейбористской партии это может означать заметный пересмотр прежней позиции. На выборах 2024 года партия исключала возвращение на единый рынок, вступление в таможенный союз и восстановление свободы передвижения.

Полноценное возвращение в ЕС потребовало бы нового референдума и длительных переговоров с Брюсселем. Кроме того, Великобритании пришлось бы вновь принять свободу передвижения, благодаря которой граждане Евросоюза получили бы возможность свободно приезжать в страну, жить и работать там.

Есть и менее радикальные варианты. В частности, правительство может рассмотреть швейцарскую модель с широким доступом к единому рынку, но свободой передвижения и финансовыми взносами, либо участие в Европейской экономической зоне по примеру Норвегии и Лихтенштейна.

Бёрнем намерен представить эти сценарии обществу и выяснить, вокруг какого из них удастся добиться согласия. Окончательное решение пока не принято.