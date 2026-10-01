1 октября 2026, 11:27

Трамп: Самолет Flydubai спас от крушения израильский сантехник

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Трамп: Самолет Flydubai спас от крушения израильский сантехник

Президент США Дональд Трамп заявил, что пассажир помог предотвратить крушение самолета Flydubai после нападения второго пилота на командира экипажа. По словам Трампа, израильский сантехник Янив Хаюним услышал шум в кабине, вмешался в происходящее и сумел выровнять самолет, который начал резко снижаться.

Трамп рассказал журналистам в Белом доме, что Хаюним вытащил второго пилота из кабины после нападения на капитана. Пассажир затем потянул за штурвал. Как утверждает Трамп, он вспомнил основы пилотирования из телепрограммы о расследовании авиакатастроф.

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Позже управление самолетом взяли на себя два других пилота Flydubai, находившихся среди пассажиров в рамках своего рабочего расписания. Именно они посадили лайнер после экстренного снижения. Самолет приземлился в саудовском аэропорту Табук.

Историю Трамп назвал «невероятной» и заявил, что услышал ее от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. После инцидента Нетаньяху встретился с Хаюним, когда израильских пассажиров доставили в Тель-Авив специальным рейсом.

По данным СМИ, фотографии Хаюнима в окровавленной одежде после происшествия распространились по всему миру. Во время встречи с Нетаньяху пассажир рассказал, что потянул за штурвал, после чего самолет начал выравниваться. Премьер-министр Израиля назвал его героем.

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Инцидент произошел утром 30 сентября на рейсе Flydubai из Дубая в Тель-Авив. Самолет подал сигнал тревоги и совершил экстренную посадку в Табуке.

Сообщалось, что второй пилот ранил командира экипажа, пытаясь перехватить управление самолетом и разбить лайнер. Несколько пассажиров смогли его обезвредить. После случившегося Flydubai приостановила рейсы в Израиль до выяснения обстоятельств.

Министр обороны Израиля назвал произошедшее «попыткой джихадистского теракта».

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