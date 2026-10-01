1 октября 2026, 20:35 Наталья Гудемчук

Протесты школьников во Франции переросли в беспорядки: горят здания, сотни задержанных

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Протесты школьников во Франции переросли в беспорядки: горят здания, сотни задержанных

В четверг, 1 октября, во Франции к протестам старшеклассников в Париже, Лилле, Нанте и других городах присоединились студенты. Акции сопровождаются столкновениями с полицией, поджогами и повреждением имущества. Премьер-министр Себастьен Лекорню созвал кризисный штаб.

Утром по всей Франции проходили сотни акций, десятки учебных заведений были заблокированы. Движение, начавшееся в столичном регионе Иль-де-Франс из-за проблем в системе образования, за несколько дней распространилось на другие части страны.

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Школьники требуют увеличить финансирование образования, нанять больше преподавателей и обеспечить замену отсутствующих учителей. Среди других претензий - переполненные классы, плохое состояние школьных зданий и недостаток учебных материалов.

При этом в некоторых городах протесты сопровождались насилием. В Лилле демонстранты опрокидывали мусорные контейнеры, бросали различные предметы и повреждали городскую инфраструктуру. Полиция применяла слезоточивый газ.

В Париже и пригородах также происходили столкновения. По данным французских властей, за предыдущие дни были задержаны сотни человек. В среду, 30 сентября, полиция сообщала о 625 задержанных и 83 пострадавших сотрудниках полиции и жандармерии.

В Нанте утром 1 октября произошел пожар в лицее имени Нельсона Манделы. Огонь повредил входную часть здания. По предварительным данным, пожар мог быть устроен умышленно. Лицей закрыли на несколько дней. В Марселе участники беспорядков атаковали пожарную машину, прибывшую по вызову, после чего автомобиль подожгли.

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Власти Франции осудили насилие и заявили о вмешательстве ультралевых групп. Министр внутренних дел Лоран Нуньес говорил, что в некоторых случаях протестующих провоцировали люди, которые переходили от одного учебного заведения к другому и призывали молодых участников к насилию. Президент Эмманюэль Макрон также заявил, что требования молодежи заслуживают внимания, но не могут оправдывать нападения и беспорядки.

Сегодня к школьникам присоединились студенты. По данным студенческих организаций, были заблокированы около десяти университетов. Они также требуют увеличить финансирование образования и улучшить условия обучения.

На фоне продолжающихся беспорядков премьер-министр Себастьен Лекорню созвал кризисный штаб в министерстве внутренних дел. Правительство также решило отменить или перенести часть официальных поездок министров, чтобы власти на местах могли сосредоточиться на ситуации.

Министр образования Эдуар Жеффре заявил, что в заблокированных или поврежденных учебных заведениях при необходимости занятия будут переведены в дистанционный формат. Он подчеркнул, что насилие не должно лишать школьников возможности учиться.

Правительство одновременно пытается сохранить диалог с участниками протестов. Министерство образования объявило о создании специальной платформы для обсуждения проблем французских школ. Однако студенческие и школьные организации намерены продолжать акции.

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