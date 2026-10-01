1 октября 2026, 13:32 Валерия Леонова

Пентагон привлек Илона Маска к исследованию технологий будущего

google news Подпишитесь на нас
Пентагон привлек Илона Маска к исследованию технологий будущего

Американский предприниматель Илон Маск вместе с основателем оборонной компании Anduril Палмером Лаки и бывшим спикером Палаты представителей США Ньютом Гингричем возглавит исследование Пентагона о том, как могут выглядеть войны будущего.

Об этом министр обороны США Пит Хегсет объявил во время выступления на базе морской пехоты в Квантико, штат Вирджиния, сообщает Axios.

Читайте нас также

Исследование получило название Project Meridian. Его участники должны изучить технологии и новые направления ведения боевых действий, которые могут стать определяющими в ближайшие годы и десятилетия, а также оценить, какие возможности понадобятся американским вооруженным силам.

Проект рассчитан на 120 дней. По данным Axios, к работе будут привлекаться ведущие специалисты в области технологий и науки. Координировать ее со стороны Пентагона будет руководство, отвечающее за технологическое развитие ведомства.

Компании двух участников проекта уже тесно связаны с американским оборонным сектором. SpaceX Илона Маска и Anduril Палмера Лаки имеют крупные государственные и военные контракты.

Пентагон создает командование автономной войны

Одновременно Хегсет объявил о создании Autonomous Warfare Command, или AutoWarCom, - нового военного командования, которое сосредоточится на автономных и роботизированных системах.

Оно должно ускорить разработку, закупку, испытания и внедрение беспилотников, робототехники, систем искусственного интеллекта и других автономных технологий в различных видах вооруженных сил США.

Читайте Mixer
Пентагон привлек Илона Маска к исследованию технологий будущего

Юмор за день и предложение, от которого невозможно отказаться
Пентагон привлек Илона Маска к исследованию технологий будущего

Гороскоп на 2 октября по картам Таро: Тельцу - увидеть результат своих…
Пентагон привлек Илона Маска к исследованию технологий будущего

Петух подаёт сигнал: 5 знаков китайского горосокпа, которым 2 октября…
Пентагон привлек Илона Маска к исследованию технологий будущего

Тест: выберите букет - и узнайте, умеете ли вы принимать любовь

Создание отдельного командования такого уровня - редкое событие для американской армии. Последним новым боевым командованием стало Космическое командование США, созданное в 2019 году.

AutoWarCom должен начать работу к 1 октября 2027 года. В дальнейшем его возглавит военачальник в звании четырехзвездного генерала или адмирала.

На первоначальном этапе к созданию новой системы привлечены Оуэн Уэст - бывший морской пехотинец и бывший помощник министра обороны, ранее работавший в Goldman Sachs, - и Макс Страсайзер, бывший летчик-испытатель подразделения специальных операций ВМС США, занимавшийся разработкой роботизированных боевых систем.

Одна из первоочередных задач - создание в США устойчивой цепочки поставок сравнительно недорогих беспилотных систем и сокращение времени между появлением новой технологии и ее использованием военными.

По словам Хегсета, существующая система военных закупок не успевает за скоростью технологических изменений. Новое командование должно позволить быстрее испытывать перспективные разработки, закупать их и передавать военным.

Создание AutoWarCom отражает более широкий поворот Пентагона к автономным системам, робототехнике и искусственному интеллекту. Американское военное руководство рассчитывает сочетать традиционные дорогостоящие вооружения с большим количеством относительно дешевых беспилотных систем.

google news Подпишитесь на нас
Пентагон привлек Илона Маска к исследованию технологий будущего

18 смешных комиксов о том, как жизнь добавляет маленькое «но» даже к…
Пентагон привлек Илона Маска к исследованию технологий будущего

Юмор за день и предложение, от которого невозможно отказаться

В мире

Трамп назвал кандидатуру на должность «царя ИИ»
1 октября, 13:32
Пентагон привлек Илона Маска к исследованию технологий будущего
ВИДЕО
1 октября, 11:27
Трамп: Самолет Flydubai спас от крушения израильский сантехник
Трамп назвал кандидатуру на должность «царя ИИ»
1 октября, 10:58 10:58
Женщина пережила две смертельные инъекции во время казни в Теннеси
Трамп назвал кандидатуру на должность «царя ИИ»
1 октября, 09:58 09:58
Flydubai временно остановила все рейсы в Израиль после инцидента с Boeing
Трамп назвал кандидатуру на должность «царя ИИ»
1 октября, 09:28 09:28
Великобритания может пересмотреть Brexit
Трамп назвал кандидатуру на должность «царя ИИ»
30 сентября, 20:05 20:05
В Национальную гвардию Мексики приняли чихуа-хуа: новобранец уже получил форму и шлем
Трамп назвал кандидатуру на должность «царя ИИ»
30 сентября, 19:40 19:40
Казнь заключенной Кристы Пайк из штата Теннесси приостановили за час до исполнения приговора
Трамп назвал кандидатуру на должность «царя ИИ»
30 сентября, 19:15 19:15
Топ-10 авиакомпаний мира с лучшим Wi-Fi на борту: в списке только одна европейская
Трамп назвал кандидатуру на должность «царя ИИ»
30 сентября, 18:05 18:05
25% к продолжительности жизни: британские ученые испытали на животных препарат против старения
Трамп назвал кандидатуру на должность «царя ИИ»
30 сентября, 17:35 17:35
В Токио побит рекорд по продолжительности дождей: 34 дня подряд
Трамп назвал кандидатуру на должность «царя ИИ»
30 сентября, 15:30 15:30
Трамп назвал кандидатуру на должность «царя ИИ»

Латвия

Новый национальный футбольный стадион в Риге может обойтись в 86 млн евро
1 октября, 12:57
На выборах в Сейм уже сдали голоса как минимум 7,42% избирателей
1 октября, 11:57
Жители Латвии заметно реже пьют алкоголь ежедневно, чем в среднем по ЕС
Новый национальный футбольный стадион в Риге может обойтись в 86 млн евро
1 октября, 10:28 10:28
Пластиковые права можно будет заменить цифровым документом в телефоне
Новый национальный футбольный стадион в Риге может обойтись в 86 млн евро
1 октября, 08:58 08:58
В Латвии ожидается по-летнему теплый и солнечный день
Новый национальный футбольный стадион в Риге может обойтись в 86 млн евро
1 октября, 08:29 08:29
Подешевело? С 1 октября в Латвии снизили акциз на бензин и дизельное топливо
Новый национальный футбольный стадион в Риге может обойтись в 86 млн евро
1 октября, 08:03 08:03
Пенсии, отопление и транспорт: какие изменения ждут Латвию в октябре
Новый национальный футбольный стадион в Риге может обойтись в 86 млн евро
30 сентября, 21:05 21:05
Билеты на региональный транспорт в 2027 году могут подорожать на 10%
Новый национальный футбольный стадион в Риге может обойтись в 86 млн евро
30 сентября, 17:05 17:05
Рижский технический университет вошел в топ-1000 лучших университетов мира
Новый национальный футбольный стадион в Риге может обойтись в 86 млн евро
30 сентября, 14:05 14:05
airBaltic открывает архивы: что могут рассказать засекреченные документы с 2005 года
Новый национальный футбольный стадион в Риге может обойтись в 86 млн евро
30 сентября, 10:00 10:00
С 1 октября в Латвии снизят акциз на дизельное топливо и бензин
Новый национальный футбольный стадион в Риге может обойтись в 86 млн евро
30 сентября, 08:27 08:27
Новый национальный футбольный стадион в Риге может обойтись в 86 млн евро

ЧП

Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 15:16
«Едва не стал вторым 11 сентября»: пассажиров рейса FlyDubai спасло чудо и решительность - НОВЫЕ ДЕТАЛИ и КАДРЫ
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 13:17
Самолёт падал быстрее, чем парашютист в свободном полёте: выяснились новые шокирующие детали инцидента на борту FlyDubai (ВИДЕО)
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
29 сентября, 14:27
Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии: задержаны родители его жены
ВИДЕО
29 сентября, 07:58
В Риге грузовик Rimi оказался в заборе, а у водителя не было прав
27 сентября, 18:57
Новая трагедия в Непале: лавина накрыла лагерь в Гималаях, найдены тела двух человек
26 сентября, 08:58
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи
25 сентября, 18:30
Мощный взрыв в центре Афин: обрушился двухэтажный дом, есть пострадавшие
25 сентября, 08:27
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк

Бизнес

Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
28 сентября, 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
22 сентября, 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной

Культура

«Рог изобилия»: скрытые сокровища Рижской биржи
30 сентября, 20:35
Грета Гарбо стала ИИ-звездой: цифровая копия легендарной актрисы появилась в рекламе
«Рог изобилия»: скрытые сокровища Рижской биржи
30 сентября, 16:30
Из-за суда архив записей британской группы Oasis сняли с аукциона
«Рог изобилия»: скрытые сокровища Рижской биржи
30 сентября, 16:00
P.Diddy ведет в тюрьме роскошный образ жизни
ВИДЕО
29 сентября, 19:27
Для тех, кто скучает по «Друзьям»: Netflix показал первый трейлер сериала о Мэттью Перри
ВИДЕО
29 сентября, 19:00
Спустя 50 лет Стиви Уандер открыл архив: вышли четыре неизвестные песни его золотой эпохи
29 сентября, 18:02
Голливуд придумал, как продать один фильм дважды: «Человек-паук» возвращается с новыми сценами
29 сентября, 17:02
Дочь Брюса Уиллиса показала редкое новое фото с отцом
28 сентября, 16:04
«Рог изобилия»: скрытые сокровища Рижской биржи

Mixer

Без коврика и сложных поз: 5 упражнений у опоры после 50 для силы и равновесия
1 октября, 13:28
18 смешных комиксов о том, как жизнь добавляет маленькое «но» даже к отличным идеям
Без коврика и сложных поз: 5 упражнений у опоры после 50 для силы и равновесия
1 октября, 13:15
Юмор за день и предложение, от которого невозможно отказаться
Без коврика и сложных поз: 5 упражнений у опоры после 50 для силы и равновесия
1 октября, 12:58
Гороскоп на 2 октября по картам Таро: Тельцу - увидеть результат своих усилий, Овну - взять ситуацию под контроль
1 октября, 12:29
Петух подаёт сигнал: 5 знаков китайского горосокпа, которым 2 октября откроется возможность начать всё с более сильной позиции
1 октября, 11:54
Тест: выберите букет - и узнайте, умеете ли вы принимать любовь
1 октября, 11:41
Стрельцы, Львы, Водолеи и Козероги в гороскопе Тамары Глобы на пятницу 2 октября
1 октября, 11:24
Игра слов! Юмор, где слова предают тебя быстрее, чем люди
1 октября, 11:09
Без коврика и сложных поз: 5 упражнений у опоры после 50 для силы и равновесия

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться
1 октября, 12:29
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь, чтобы он начал нормально говорить
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться
30 сентября, 11:59
«Нам нельзя останавливаться»: маме 6-летнего Марка из Сигулды нужна помощь для лечения сына
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться
29 сентября, 16:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Матвея полностью собрана нужная на лечение сумма
28 сентября, 23:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку из Сигулды нужна помощь для оплаты важной терапии
28 сентября, 17:58
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
27 сентября, 16:20
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
27 сентября, 11:39
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
25 сентября, 12:29
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться

Спорт

«Манчестер Сити» признали виновным в 114 финансовых нарушениях: какое наказание грозит клубу
30 сентября, 10:27
Роналду остался в запасных впервые за 18 лет: конфликт в сборной Португалии
«Манчестер Сити» признали виновным в 114 финансовых нарушениях: какое наказание грозит клубу
29 сентября, 12:27
Элвис Мерзликин сменил клуб НХЛ: латвийский вратарь переходит из Columbus в Toronto Maple Leafs
«Манчестер Сити» признали виновным в 114 финансовых нарушениях: какое наказание грозит клубу
28 сентября, 22:40
В Риге открыли новый офис Федерации футбола - на церемонию приехал президент FIFA Джанни Инфантино
28 сентября, 20:28
11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат
28 сентября, 19:57
Аргентина готовится к «последнему танцу» Месси: билеты на матч разлетелись почти мгновенно
28 сентября, 14:07
Приехал массажистом, а пришлось выйти на старт ЧМ: необычная история сборной Словакии
26 сентября, 20:58
Мюнхен поборется за право вновь принять Олимпиаду - спустя более 60 лет
26 сентября, 18:57
«Манчестер Сити» признали виновным в 114 финансовых нарушениях: какое наказание грозит клубу
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас