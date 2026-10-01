Пентагон привлек Илона Маска к исследованию технологий будущего

Американский предприниматель Илон Маск вместе с основателем оборонной компании Anduril Палмером Лаки и бывшим спикером Палаты представителей США Ньютом Гингричем возглавит исследование Пентагона о том, как могут выглядеть войны будущего.

Об этом министр обороны США Пит Хегсет объявил во время выступления на базе морской пехоты в Квантико, штат Вирджиния, сообщает Axios.

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Исследование получило название Project Meridian. Его участники должны изучить технологии и новые направления ведения боевых действий, которые могут стать определяющими в ближайшие годы и десятилетия, а также оценить, какие возможности понадобятся американским вооруженным силам.

Проект рассчитан на 120 дней. По данным Axios, к работе будут привлекаться ведущие специалисты в области технологий и науки. Координировать ее со стороны Пентагона будет руководство, отвечающее за технологическое развитие ведомства.

Компании двух участников проекта уже тесно связаны с американским оборонным сектором. SpaceX Илона Маска и Anduril Палмера Лаки имеют крупные государственные и военные контракты.

Пентагон создает командование автономной войны

Одновременно Хегсет объявил о создании Autonomous Warfare Command, или AutoWarCom, - нового военного командования, которое сосредоточится на автономных и роботизированных системах.

Оно должно ускорить разработку, закупку, испытания и внедрение беспилотников, робототехники, систем искусственного интеллекта и других автономных технологий в различных видах вооруженных сил США.

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Создание отдельного командования такого уровня - редкое событие для американской армии. Последним новым боевым командованием стало Космическое командование США, созданное в 2019 году.

AutoWarCom должен начать работу к 1 октября 2027 года. В дальнейшем его возглавит военачальник в звании четырехзвездного генерала или адмирала.

На первоначальном этапе к созданию новой системы привлечены Оуэн Уэст - бывший морской пехотинец и бывший помощник министра обороны, ранее работавший в Goldman Sachs, - и Макс Страсайзер, бывший летчик-испытатель подразделения специальных операций ВМС США, занимавшийся разработкой роботизированных боевых систем.

Одна из первоочередных задач - создание в США устойчивой цепочки поставок сравнительно недорогих беспилотных систем и сокращение времени между появлением новой технологии и ее использованием военными.

По словам Хегсета, существующая система военных закупок не успевает за скоростью технологических изменений. Новое командование должно позволить быстрее испытывать перспективные разработки, закупать их и передавать военным.

Создание AutoWarCom отражает более широкий поворот Пентагона к автономным системам, робототехнике и искусственному интеллекту. Американское военное руководство рассчитывает сочетать традиционные дорогостоящие вооружения с большим количеством относительно дешевых беспилотных систем.