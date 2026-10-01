Латвия и еще 12 стран ЕС призвали Брюссель сначала упростить старые правила, а потом принимать новые

Тринадцать правительств стран ЕС призвали Еврокомиссию сначала пересмотреть и упростить существующие европейские нормы, а затем принимать новые. Совместный документ подписали Австрия, Чехия, Дания, Германия, Эстония, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Словения и Словакия. Об этом пишет Deutsche Welle.

Авторы предлагают объявить «Европейский год реализации и консолидации». В этот период основное внимание должно уделяться применению уже действующих законов, их упрощению, устранению дублирующих требований и оценке совокупной нагрузки на компании.

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Власти вышеназванных государств считают, что Брюсселю следует принимать меньше новых законов и делать их проще. Что по их мнению, это позволит снизить административную нагрузку на компании, укрепить экономику и повысить конкурентоспособность ЕС.

В документе также предлагается проводить более тщательную оценку последствий новых законов для бизнеса. Авторы призыва считают, что новые правила на уровне ЕС следует принимать только в тех случаях, когда поставленные цели невозможно достаточно эффективно достичь на национальном уровне.

Они также предлагают перед введением новых требований сначала проверять уже действующие нормы в той же сфере. Если новые требования дублируют существующие или создают дополнительную нагрузку без существенной пользы, их следует объединять, упрощать или отменять.

В документе говорится, что конкурентоспособность Европы испытывает давление из-за геополитической напряженности, высоких цен на энергию, зависимости от сырья, изменения климата и глобальной конкуренции за инвестиции. В этих условиях, считают авторы, необходимо создать такие правила, которые не будут мешать компаниям работать, инвестировать и развиваться.

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Инициатива появилась вскоре после ежегодного выступления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о положении ЕС 16 сентября. В своей речи она также говорила о необходимости сокращать бюрократию и упростить правила для бизнеса. При этом фон дер Ляйен заявила, что часть ответственности лежит на самих государствах ЕС, которые при переносе европейских норм в национальное законодательство нередко вводят дополнительные требования.

Тринадцать правительств предлагают провести масштабный пересмотр действующего законодательства ЕС - так называемую «регуляторную генеральную уборку». По каждому направлению предлагается определить, нужны ли существующие нормы по-прежнему, требуют ли они обновления или создают лишнюю нагрузку.

Еврокомиссия уже запустила несколько пакетов Omnibus, направленных на упрощение регулирования. Они затрагивают, в частности, правила в сфере искусственного интеллекта и климатические требования. Однако подписавшие документ страны считают, что этого недостаточно и необходим более системный пересмотр законодательства.

О высокой нагрузке на компании свидетельствует и недавний опрос Фонда семейных предприятий среди более 2000 компаний в семи европейских странах, включая Германию, Францию и Польшу. Во всех семи странах 26% компаний оценили расходы на соблюдение нормативных требований более чем в 7% оборота. В Германии этот показатель составил 34%.

Авторы документа также предлагают ввести для новых норм обязательный пересмотр не реже одного раза в пять лет. Это должно позволить оценивать, достигли ли законы поставленных целей и не создают ли они избыточную нагрузку.