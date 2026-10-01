1 октября 2026, 09:58

Flydubai временно остановила все рейсы в Израиль после инцидента с Boeing

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Flydubai временно остановила все рейсы в Израиль после инцидента с Boeing

Авиакомпания Flydubai временно приостановила все рейсы в Израиль и обратно после инцидента с Boeing 737 MAX 8, выполнявшим рейс из Дубая в Тель-Авив. Самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Саудовской Аравии после сообщения о попытке захвата. На борту находились 174 человека, включая 27 детей.

Представитель Flydubai заявил, что временная остановка полетов необходима на время расследования. «Временная приостановка позволит соответствующим органам продолжить свою работу и установить все обстоятельства инцидента», - сообщил он в ночь на четверг, 1 октября.

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Авиакомпания также заявила, что «тесно координирует свои действия» с правительством Объединенных Арабских Эмиратов и другими «заинтересованными сторонами». Решение о возобновлении рейсов примут «по мере поступления дополнительной информации», пишет dw.com

Сам инцидент произошел во время рейса FZ1073. Примерно в 9:00 по местному времени экипаж подал сигнал о возможной попытке захвата, после чего самолет направили в аэропорт города Табук в Саудовской Аравии.

По предварительной версии, конфликт произошел непосредственно в кабине пилотов. Предполагается, что второй пилот напал на командира с ножом и попытался взять управление самолетом. Во время борьбы лайнер за 29 секунд снизился с 9410 до 5105 метров над территорией Саудовской Аравии.

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Flydubai временно остановила все рейсы в Израиль после инцидента с Boeing

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Пассажиры рассказали, что сначала услышали крики из кабины. Затем дверь открылась, и они увидели одного из пилотов раненым. По их словам, его одежда была в крови. Пострадавшему оказали первую помощь, причем среди пассажиров оказался врач.

Членам экипажа и пассажирам удалось обезвредить нападавшего. После этого самолет посадили в Саудовской Аравии два пилота, которые находились на борту в качестве пассажиров и должны были выполнять следующий рейс.

Некоторые СМИ сообщали, что среди них могли быть граждане Украины и России, однако официального подтверждения этой информации нет. Также появлялись сведения о пилотах из ЮАР и Новой Зеландии.

После происшествия министр транспорта Израиля Мири Регев потребовала отменить все рейсы Flydubai в Израиль. Она также призвала Управление гражданской авиации проверить, не нарушили ли ОАЭ авиационное соглашение с Израилем, предусматривающее ограничения на посадку в стране для пилотов из государств, не имеющих дипломатических отношений с Израилем.

google news Подпишитесь на нас
Flydubai временно остановила все рейсы в Израиль после инцидента с Boeing

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