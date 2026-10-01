1 октября 2026, 21:20 Наталья Гудемчук

Чем больше в стране домашних кошек, тем счастливее население: учёные изучили данные 93-х государств

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Чем больше в стране домашних кошек, тем счастливее население: учёные изучили данные 93-х государств

Учёные нашли связь между количеством домашних кошек в стране и уровнем счастья населения. Международная группа исследователей изучила данные 93 государств и обнаружила, что в странах с большим числом кошек люди в среднем оценивают свою жизнь выше. Об этом пишет американский научный журнал PLOS One.

Исследователи под руководством специалистов Университета Чикаго сопоставили экологические, социально-экономические и психологические показатели 93 стран. Они изучили данные о доходах населения, расходах на медицину, количестве домашних животных и распространённости паразита Toxoplasma gondii, который может передаваться от животных человеку.

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Результаты показали, что в странах с большим количеством домашних кошек уровень счастья населения в среднем выше. При этом более высокая распространённость Toxoplasma gondii, наоборот, связана с более низким уровнем счастья.

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Например, в Китае индекс счастья составил 5,97 при среднем показателе по выборке 5,72. На каждые 10 тысяч жителей страны приходилось 376 кошек.

Неожиданным результатом стало то, что в странах с большим количеством кошек люди реже сталкивались с Toxoplasma gondii. Учёные связывают это с тем, что в более богатых странах люди чаще заводят домашних животных, но при этом имеют доступ к более качественной медицине, что снижает риск заражения.

Авторы подчёркивают, что выявленная закономерность не доказывает прямой причинно-следственной связи между количеством кошек и уровнем счастья. Однако результаты могут помочь в дальнейшем изучении факторов, связанных с благополучием населения разных стран.

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Чем больше в стране домашних кошек, тем счастливее население: учёные изучили данные 93-х государств

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