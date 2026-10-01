Американский актер Брэдли Уитфорд получил звезду на Аллее славы в Голливуде

Американский актер Брэдли Уитфорд, известный по сериалам «Западное крыло», «Рассказ служанки» и «Дипломат», получил собственную звезду на голливудской Аллее славы.
Торжественная церемония состоялась 30 сентября, сообщает официальный сайт Hollywood Walk of Fame.
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Звезда Уитфорда стала 2858-й на знаменитой аллее. Она открыта в категории «Телевидение» и находится по адресу 6104 Hollywood Boulevard.
Поздравить 66-летнего актера пришли его давние коллеги по «Западному крылу». На церемонии выступили Мартин Шин, сыгравший президента США Джозайю Бартлета, и Дьюле Хилл, исполнивший роль его помощника Чарли Янга.
Для поклонников сериала церемония фактически превратилась в небольшое воссоединение актеров «Западного крыла».
Есть у новой звезды и символичный «сосед». Совсем рядом находится звезда Эллисон Дженни, которая играла в «Западном крыле» пресс-секретаря Белого дома Си Джей Крегг.
Теперь Уитфорд и Дженни снова работают вместе - в сериале Netflix «Дипломат». Дженни играет президента США Грейс Пенн, а Уитфорд - ее мужа Тодда Пенна.
Организаторы церемонии отдельно отметили это совпадение, назвав особенно приятным тот факт, что звезда Уитфорда теперь сияет рядом со звездой его давней подруги и телевизионной партнерши.
Самой знаменитой ролью Брэдли Уитфорда остается Джош Лайман - заместитель главы администрации Белого дома в «Западном крыле». Сериал выходил с 1999 по 2006 год и стал одной из наиболее известных политических драм американского телевидения.
За роль Лаймана Уитфорд получил свою первую премию «Эмми». Позже еще две статуэтки ему принесли роли в сериалах «Очевидное» и «Рассказ служанки». В последнем актер сыграл командора Джозефа Лоуренса.
Среди его киноработ - «Прочь», «Запах женщины», «Секретное досье», «Спасти мистера Бэнкса», «Годзилла 2: Король монстров» и «Тик-так… БУМ!.
За роль Тодда Пенна в «Дипломате» Уитфорд получил еще одну номинацию на «Эмми». В четвертом сезоне сериала, премьера которого запланирована на октябрь, актер уже станет постоянным участником основного состава.
Получение звезды совпало еще с одним важным этапом в карьере актера. Этой осенью Уитфорд возвращается на Бродвей в новой постановке пьесы Аарона Соркина «Несколько хороших парней» (A Few Good Men), где сыграет подполковника Нейтана Джессепа.
Для актера это своеобразное возвращение к истокам. Именно в оригинальной бродвейской постановке «Нескольких хороших парней» в 1990 году состоялся его дебют на Бродвее.
Спустя несколько лет тот же Аарон Соркин создал «Западное крыло» - сериал, который сделал Уитфорда звездой.
Сама церемония на Голливудском бульваре пришлась еще на одну особенную для актера дату - день рождения его жены, актрисы и режиссера Эми Ландекер.
Получая звезду после более чем трех десятилетий работы в кино, театре и на телевидении, Уитфорд говорил прежде всего о людях, с которыми ему довелось работать. По словам актера, самое ценное в его профессии - возможность создавать истории вместе с другими.