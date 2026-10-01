Американский актер Брэдли Уитфорд получил звезду на Аллее славы в Голливуде

Американский актер Брэдли Уитфорд, известный по сериалам «Западное крыло», «Рассказ служанки» и «Дипломат», получил собственную звезду на голливудской Аллее славы.

Торжественная церемония состоялась 30 сентября, сообщает официальный сайт Hollywood Walk of Fame.

Читайте нас также Google News Facebook

Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Звезда Уитфорда стала 2858-й на знаменитой аллее. Она открыта в категории «Телевидение» и находится по адресу 6104 Hollywood Boulevard.

Поздравить 66-летнего актера пришли его давние коллеги по «Западному крылу». На церемонии выступили Мартин Шин, сыгравший президента США Джозайю Бартлета, и Дьюле Хилл, исполнивший роль его помощника Чарли Янга.

Для поклонников сериала церемония фактически превратилась в небольшое воссоединение актеров «Западного крыла».

Есть у новой звезды и символичный «сосед». Совсем рядом находится звезда Эллисон Дженни, которая играла в «Западном крыле» пресс-секретаря Белого дома Си Джей Крегг.

Теперь Уитфорд и Дженни снова работают вместе - в сериале Netflix «Дипломат». Дженни играет президента США Грейс Пенн, а Уитфорд - ее мужа Тодда Пенна.

Организаторы церемонии отдельно отметили это совпадение, назвав особенно приятным тот факт, что звезда Уитфорда теперь сияет рядом со звездой его давней подруги и телевизионной партнерши.

Самой знаменитой ролью Брэдли Уитфорда остается Джош Лайман - заместитель главы администрации Белого дома в «Западном крыле». Сериал выходил с 1999 по 2006 год и стал одной из наиболее известных политических драм американского телевидения.

Читайте

За роль Лаймана Уитфорд получил свою первую премию «Эмми». Позже еще две статуэтки ему принесли роли в сериалах «Очевидное» и «Рассказ служанки». В последнем актер сыграл командора Джозефа Лоуренса.

Среди его киноработ - «Прочь», «Запах женщины», «Секретное досье», «Спасти мистера Бэнкса», «Годзилла 2: Король монстров» и «Тик-так… БУМ!.

За роль Тодда Пенна в «Дипломате» Уитфорд получил еще одну номинацию на «Эмми». В четвертом сезоне сериала, премьера которого запланирована на октябрь, актер уже станет постоянным участником основного состава.

Получение звезды совпало еще с одним важным этапом в карьере актера. Этой осенью Уитфорд возвращается на Бродвей в новой постановке пьесы Аарона Соркина «Несколько хороших парней» (A Few Good Men), где сыграет подполковника Нейтана Джессепа.

Для актера это своеобразное возвращение к истокам. Именно в оригинальной бродвейской постановке «Нескольких хороших парней» в 1990 году состоялся его дебют на Бродвее.

Спустя несколько лет тот же Аарон Соркин создал «Западное крыло» - сериал, который сделал Уитфорда звездой.

Сама церемония на Голливудском бульваре пришлась еще на одну особенную для актера дату - день рождения его жены, актрисы и режиссера Эми Ландекер.

Получая звезду после более чем трех десятилетий работы в кино, театре и на телевидении, Уитфорд говорил прежде всего о людях, с которыми ему довелось работать. По словам актера, самое ценное в его профессии - возможность создавать истории вместе с другими.