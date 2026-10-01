1 октября 2026, 15:29

От семейного бизнеса до кабины Boeing: что известно о героическом пилоте Flydubai Смите Маччхаре

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От семейного бизнеса до кабины Boeing: что известно о героическом пилоте Flydubai Смите Маччхаре

Индийского пилота Смита Маччхара, получившего тяжелое ранение во время чрезвычайного происшествия на рейсе Flydubai из Дубая в Тель-Авив, называют одним из главных героев этой истории. Несмотря на ранение, командир сумел открыть дверь кабины, что позволило пассажирам и членам экипажа обезвредить нападавшего.

Сейчас Маччхар находится в больнице в Саудовской Аравии в стабильном состоянии, сообщает Reuters.

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал летчика героем и заявил, что его мужество помогло спасти сотни жизней и предотвратить трагедию.

Моди поговорил с женой и родителями Маччхара, поинтересовался его состоянием и сообщил, что индийские дипломатические представительства оказывают семье необходимую помощь.

Посольство Индии в Эр-Рияде сообщило о состоянии капитана Flydubai - пилот Смит Маччхар находится в больнице города Табук на северо-западе Саудовской Аравии, где получает необходимую медицинскую помощь.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также поблагодарил капитана за «исключительную храбрость». По его словам, даже после полученных ранений Маччхар продолжал сопротивляться, сумел открыть дверь кабины и тем самым позволил пассажирам и экипажу вмешаться.

На борту самолета находились 174 человека.

Собирался заниматься текстильным бизнесом

Авиация, как выяснилось, вовсе не была детской мечтой будущего пилота.

Маччхар вырос в Мумбаи. После школы он изучал технологию текстильного производства и собирался продолжить семейный бизнес. Позже он поступил в институт управления в Мумбаи.

Все изменилось примерно в 19 лет, когда молодой человек попал на семинар, посвященный авиации. Эта тема настолько его заинтересовала, что он решил полностью изменить свои планы. Решение сына вызвало беспокойство у его матери, но Маччхар отправился учиться летному делу в Новую Зеландию. Так началась карьера, которая продолжается уже около 15 лет.

Почти 10 тысяч часов в воздухе

После подготовки Маччхар начал работать в индийской авиакомпании SpiceJet. Там он провел около 11 лет и со временем стал капитаном-инструктором, обучавшим других пилотов.

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В 2022 году он перешел в Flydubai в качестве командира Boeing 737.

Согласно его профессиональному профилю, у Маччхара почти 9750 часов налета. Более 6400 из них он провел в качестве командира воздушного судна.

Его бывший работодатель SpiceJet после происшествия также назвал Маччхара героем.

Филип Кин, генеральный директор новозеландской авиакомпании Mainland Air, где Маччхар когда-то проходил подготовку, рассказал BBC, что запомнил его спокойным и добросовестным человеком.

По словам Кина, пилотов обучают действиям при чрезвычайных ситуациях и вынужденной посадке, однако обстоятельства, с которыми столкнулся Маччхар, исключительно редки.

«Не хочу, чтобы окружающие знали, что я пилот»

В интервью 2025 года Маччхар рассказывал, что старается четко разделять профессию и обычную жизнь. Вне самолета он не любит говорить об авиации и не стремится демонстрировать окружающим, что работает пилотом.

Для него после окончания рейса на первом месте оказывается семья

При этом Маччхар говорил, что многому научился у старших коллег, в том числе сохранять самообладание в стрессовых ситуациях. 30 сентября эти качества понадобились ему в обстоятельствах, которые невозможно воспроизвести ни на одном обычном тренажере.

Во время рейса FZ1073 из Дубая в Тель-Авив второй пилот напал на командира и нанес ему ножевые ранения. Несмотря на тяжелое состояние, Маччхар сумел разблокировать дверь кабины.

После этого туда проникли пассажир Янив Хаюн и другие находившиеся на борту люди, которые обезвредили нападавшего. Управление самолетом затем взяли на себя два других пилота Flydubai, летевшие этим рейсом как пассажиры. Boeing благополучно приземлился в Табуке в Саудовской Аравии.

Обстоятельства нападения и его мотивы продолжают расследовать.

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