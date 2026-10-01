Американского рэпера P. Diddy снова отправили в изолятор после сообщений о его привилегиях в тюрьме

Американского рэпера и музыкального продюсера Шона Комбса, известного как P. Diddy, вновь поместили в изолятор федеральной тюрьмы Fort Dix в Нью-Джерси. Это произошло после публикации NBC News о предполагаемых привилегиях музыканта за решеткой, сообщает TMZ.

По данным источников издания, Комбса перевели в Special Housing Unit (SHU) на время внутренней проверки. Такая изоляция является стандартной процедурой во время расследования возможных нарушений и сама по себе не означает, что опубликованные обвинения уже доказаны.

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Поводом для проверки стал материал NBC News, основанный на рассказах четырех заключенных, которые находились с Комбсом в одном тюремном блоке.

Они утверждают, что музыкант тратит тысячи долларов в месяц, чтобы сделать свою жизнь в тюрьме более комфортной. Другие заключенные якобы готовят для него, стирают одежду, застилают кровать, убирают и делают ему массаж.

Среди блюд, которые для него готовили, источники называют курицу карри, пиццу и эмпанадас

По информации NBC News, Комбс также якобы получал запрещенные в тюрьме мобильные телефоны и алкоголь. Источники утверждают, что с помощью телефона он пользовался Instagram, а на взломанном планшете мог смотреть фильмы.

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Представитель Комбса отверг утверждения о том, что музыкант пользуется особым положением. По его словам, Комбс отбывает наказание в соответствии с установленными правилами и ожидает решения по своей апелляции.

Федеральное бюро тюрем США не стало комментировать условия содержания конкретного заключенного, сославшись на требования безопасности и конфиденциальности. В ведомстве при этом признали, что борьба с контрабандой, в том числе мобильными телефонами, остается одной из проблем пенитенциарной системы.

В изолятор Комбс попадает не впервые

В июле 2026 года P. Diddy уже помещали в изолятор после драки с другим заключенным в Fort Dix.

Как тогда сообщал ABC News со ссылкой на источник, конфликт начался после замечания другого заключенного в адрес Комбса. После драки музыканта перевели в одиночное содержание.

Сейчас Комбс отбывает 50-месячный срок. В 2025 году его признали виновным по двум эпизодам перевозки людей с целью занятия проституцией. При этом присяжные оправдали его по более тяжким обвинениям в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и участии в преступном сообществе.

По данным Федерального бюро тюрем, предполагаемая дата освобождения Комбса в настоящее время - 21 января 2028 года.