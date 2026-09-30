В Токио побит рекорд по продолжительности дождей: 34 дня подряд

В Токио зафиксировали рекорд по продолжительности дождей - в центре города осадки идут 34 дня подряд. Такой показатель стал максимальным с начала метеонаблюдений в 1886 году, пишет The Mainichi со ссылкой на данные Японского метеорологического агентства (JMA).

Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году. Тогда дождь в Токио шел 33 дня подряд - с 27 июня по 29 июля.

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В этом году дожди в японской столице начались 27 августа. Причиной стал малоподвижный осенний фронт, который задержался над Хонсю - крупнейшим островом Японии. Дополнительными факторами стали теплые влажные воздушные массы и приближение тайфунов.

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К 27 сентября в центре Токио выпало 621,5 мм осадков. Это почти втрое больше среднемесячной нормы.

Из-за дождей продолжительность солнечного сияния в сентябре составила 45,8 часа - второй самый низкий показатель за всю историю наблюдений.

Дожди в Токио могут продолжаться до начала октября. В некоторых районах существует угроза схода оползней.