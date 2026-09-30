В Теннесси впервые за 200 лет собираются казнить женщину: Верховный суд США отказался вмешиваться

В американском штате Теннесси готовятся к казни Кристы Пайк - первой женщины, которую могут казнить здесь более чем за два столетия. Верховный суд США отклонил последнюю попытку её адвокатов добиться отсрочки.

50-летняя Криста Пайк должна быть казнена смертельной инъекцией в среду, 30 сентября, в тюрьме Riverbend Maximum Security Institution в Нэшвилле. Если приговор будет приведён в исполнение, это станет первой казнью женщины в Теннесси по меньшей мере за 200 лет.

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Пайк находится в камере смертников уже три десятилетия. В 1996 году её признали виновной в убийстве 19-летней Коллин Слеммер.

Преступление произошло годом ранее. Тогда Пайк было всего 18 лет. По данным следствия, она вместе со своим бойфрендом Тадарилом Шиппом и ещё одной девушкой заманила Слеммер в лес неподалёку от центра профессиональной подготовки для трудных подростков в Ноксвилле. Девушку жестоко избивали и пытали, а затем убили.

Особый общественный резонанс вызвало то, что на груди жертвы была вырезана пентаграмма. Преступление пришлось на период так называемой «сатанинской паники» в США, поэтому дело получило широкое освещение в национальных СМИ.

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Адвокаты Пайк на протяжении последних лет добивались замены смертного приговора пожизненным заключением.

Одним из главных аргументов защиты стал возраст осуждённой на момент преступления. Защитники утверждали, что современные исследования развития мозга показывают существенные отличия между 18-летними молодыми людьми и полностью зрелыми взрослыми. Они также ссылались на психические расстройства Пайк и тяжёлое детство, сопровождавшееся насилием.

Её бывшему бойфренду Шиппу, которому во время убийства было 17 лет, смертный приговор назначен не был - он получил пожизненное заключение.

Однако губернатор Теннесси Билл Ли отказался помиловать Пайк. Последней надеждой её адвокатов оставался Верховный суд США, но вечером накануне назначенной казни суд также отказался её останавливать.

Казни женщин в США остаются исключительной редкостью. С 1976 года в стране были казнены лишь 18 женщин, тогда как число казнённых мужчин исчисляется более чем полутора тысячами. Мать Коллин Слеммер выступает за исполнение смертного приговора, подчёркивая, что её семья более 30 лет живёт с последствиями убийства дочери.